嗆「軟爛囡仔」惹殺機！台中男被激怒開槍殺人 2同夥送槍遞子彈被起訴

記者潘靚緯／台中報導

23歲吳男不滿被罵「軟爛囡仔」，請2名友人拿來託管的槍枝，對準曾男的心臟開槍。(圖／資料照)

台中市梧棲區去年9月發生一起槍擊命案，23歲吳姓男子在KTV不滿遭41歲曾姓男子出言挑釁嗆「軟爛囡仔」，竟要蔡姓友人將託管的槍枝、子彈帶到現場，持槍恐嚇，原本經旁人勸告吳男已卸下彈匣，卻又與曾男再次起口角衝突，吳男一氣之下要王姓友人「遞上子彈」，近距離槍殺曾男身亡，2名友人遞槍送子彈成了奪命關鍵，檢察官調查後將主嫌及蔡男、王男一併起訴。

吳男要求蔡姓、王姓友人拿來槍枝與子彈，朝當時已喝醉酒的曾男開槍洩憤。（圖 ／資料照）

檢警追查，吳姓男子去年9月25日凌晨，酒後疑似看41歲曾男不順眼，雙方發生口角，吳男傳訊息給蔡姓友人，要求把託管槍枝帶到梧棲一處KTV，店家與女店員看到槍枝嚇一大跳，趕緊聯繫吳男的李姓女友人到場安撫，吳男這才卸下彈匣，女性友人趁機取走子彈，交給王姓友人。

廣告 廣告

不料，在走出KTV後，吳男又與曾男互看不順眼，雙方情緒激動，曾男與卓男折返想理論，吳男隨即要王姓友人「把東西給我」，王男交付彈匣後，推開勸架的李女，在KTV旁的巷弄內對曾男胸口開槍，導致曾男當場死亡，吳男跟蔡男、王男犯案後隨即逃離現場，開車北上逃逸，最終自知難逃法網，向警方投案。

捲入槍擊案的蔡男表示，案發前5天幫吳男保管槍彈，當時就知道麻煩大了，而遞出彈匣的王男表示，死者曾男曾嗆吳男「看啥小、軟爛囡仔」，吳男遭激怒回嗆「要不然是想怎樣？」。吳姓男子表示，被對方罵了之後本來想防身，後來聽到死者曾男說要打死自己，才想拿槍嚇阻。KTV負責人、女員工等人證稱，吳男跟曾男確實有發生衝突，當時有極力阻止安撫，最後仍發生槍響。

檢方查出，死者曾男體內酒精濃度達222mg/dl，為中度酩酊酒醉狀態，死因為遭他人開槍射擊，造成胸部盲管性槍擊傷，心臟及左下肺葉破裂出血、左側胸腔大量血胸死亡。

全案近日依殺人罪起訴吳男，依幫助殺人罪起訴王男，將由國民法官庭審理，另外拿著槍枝到現場的蔡男，則涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可寄藏具殺傷力手槍罪，依法起訴。





吳姓男子犯案後棄槍北上逃逸，自知難逃法網，最後在律師陪同下自首。（圖／資料照）

更多三立新聞網報導

108KG醉男抓狂拒醫！「重拳打飛」護理師畫面曝 中港澄清：譴責暴力

分心低頭看導航出事了！34歲駕駛開路肩猛衝 一回神6車連撞變碰碰車

彰化藤山步道驚魂！婦突亮刀恐嚇「砍你」 登山客驚慌逃竄：要去收驚

學者揭張文自卑+暴力傾向「超危險」 親哥結婚也不敢邀：怕大開殺戒

