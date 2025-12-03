嗆「這柯不一樣」！ 尹立、張博洋合掛「跟這顆沒兩樣」看板

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市左楠區市議員參選人尹立、偕同現任三民區無黨籍市議員張博洋，今在國民黨市長參選人柯志恩「這柯不一樣」看板下方，加掛印有神似前高雄市長韓國瑜招牌「光頭」剪影的看板，直指「這柯跟這顆沒什麼兩樣」。

同為罷韓四君子成員的尹立、張博洋，大聲疾呼高雄鄉親看清國民黨真面目，向女版韓國瑜說NO，市民一同反詐騙。

曾發起「Wecare高雄」並推動罷韓成功的尹立表示，過去韓國瑜利用華美的發大財、愛情摩天輪、南海挖石油等話術欺騙高雄人，迫使高雄花了很大力氣讓城市重回正軌。

他抨擊柯志恩近期言行逐漸向國民黨內極端派靠攏，不論是財劃法中對高雄的不公平保持沉默、與鄭麗文等人頻頻唱和，或對高雄建設缺乏具體承諾，都讓人清楚看見「熟悉的影子」。

張博洋說，韓國瑜執政停擺輕軌建設，柯志恩參選市長搭輕軌打卡裝親民；國民黨在中央一再推動劣質版財劃法，柯志恩跑行程厚臉皮宣傳自己幫高雄爭取更多經費，卻不提國民黨版本將加大南北落差對高雄不公，這種表裏不一，中央下毒手、地方卻握手行為簡直是赤裸裸詐騙。

張博洋表示，最近國民黨主席提到柯志恩時曾說：「柯志恩後面不只是鄭麗文更是整個國民黨團隊」，他希望高雄人可了解，鄭麗文所說的團隊，就是在中央亂砍預算扯高雄後腿的團隊，就是當年全黨掩護韓國瑜落跑的團隊，這些人既是柯志恩靠山，那「這柯」真的跟「這顆」沒什麼不一樣。

