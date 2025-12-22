嗆5大法官排除異議代表全部做判決 藍委：自以為神了？

國民黨立委黃健豪。（資料照）

憲法法庭日前做出《憲法訴訟法》違憲判決，但現任8名大法官中卻排除了3位異議大法官，引發爭議。國民黨立委黃健豪表示，如果可以排除，那中華民國憲法增修條文還有意義嗎？沒有任何授權，沒有任何民意基礎，就定義了5個人代表全部，「真的是自以為神了吧？」

黃健豪質疑，如果8位大法官，可以用任何理由排除其中3位，只要5位大法官就能做出判決。那中華民國憲法增修條文的第5條，「司法院設大法官十五人」，這句話還有意義嗎？

廣告 廣告

黃健豪也指出，大法官是解釋憲法的人，地位崇高，但從來就不等於憲法。現在5位大法官已經自以為是憲法本體了，所以不需受到法律約束。但中華民國憲法第82條也寫明「司法院及各級法院之組織，以法律定之」，司法院及各法院的組成，由法律規範，而法律是立法院訂的。

黃表示，為什麼是立法院？因為立法委員是人民投票選出來的，其中有32席甚至不是2024年1月的民意了，是2025年7月和8月的民意。主權在民、主權在民、主權在民，中華民國憲法第2條「中華民國之主權屬於國民全體」，權力來自於人民，選舉選出民意代表，受人民委託行使權力、制定法律，這些都是很基礎的民主憲政概念。

黃健豪表示，眼下發生的事情是，1個行政院長，就能因不副署而否決法律；5個大法官，自己開會排擠另外3個人，就能解釋法律，這才是真正的毀憲亂政。民主憲政的核心是權力制衡（Checks and Balances），如果少數人就能推翻具備民意基礎的法律，這是對主權在民原則的挑戰，不用等中共武力，我們自己內部就裂解了。

黃健豪說，大法官之間都有這麼大的歧見，更核心的是反對司法院硬幹的三位大法官中，有兩位是公法學者，掌權者和那些附和權力的學者們，再想想吧。

【看原文連結】