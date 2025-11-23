嗑烤肉咬到詭異口感…他吐出「10cm活蟲」 陸店家：菜太新鮮

大陸廣州一家烤肉店近日傳出食安問題。有民眾爆料稱，在海珠區江燕路萬科里一家餐廳享用烤肉，朋友吃著與烤肉搭配的生菜時突感覺到「詭異觸感」，隨後從朋友的口中掉出一條10公分長深褐色活蟲，引發關注。

疑似螞蟥的長條活蟲。（圖／翻攝《廣州日報》）

根據陸媒《廣州日報》，事發於11月14日下午。當事人于女士（化名）表示，「最初以為是蚯蚓」，直到她在網路上查詢後，才懷疑這可能是「吸血螞蟥」。

于女士又說，「當時生菜是黏在一起的，這蟲子指不定爬遍了整盤菜」。她強調，自己吃的生菜有稍微烤過，而朋友則直接生食，活蟲正是從對方口中掉出。她也展示了拍攝的畫面，只見蟲仍在蠕動，AI軟體識別結果顯示為「螞蟥」。

當事餐廳的烤肉。（圖／翻攝《廣州日報》）

據于女士描述，餐廳當時解釋稱是因為「生菜太新鮮，過鹽水」等說法。在食用了疑似螞蟥爬過的生菜後，她的朋友已出現噁心、焦慮、腹痛等不適症狀。

有陸媒聯繫該烤肉店相關負責人，對方表示目前雙方已經達成和解，相關問題有關部門也已處理完畢，「消費者同意了我們的補償方案，現在基本上都溝通好了」。至於為何會在生菜中出現蟲子等問題，該負責人則回應，其本人不在現場，並不清楚具體情況。

