嗜血應召站！軟禁逼少女日接8客只給1千 還逼拍片

桃園市警察局中壢分局近日破獲一處非法應召站。警方調查發現，該據點由天道盟同心會成員、26歲杜姓男子經營，他以「免費住處」為誘餌，引誘離家少女入住，再強迫她們每日接待7至8名客人，卻僅給予1000元報酬。杜男還要求少女拍攝不雅影像，稍有不從便施以暴力，手段相當惡劣。

據了解，中壢警方於本月10日接獲天晟醫院及家防中心社工通報，指有未成年少女遭軟禁並被迫從事性交易。警方立即與少年隊成立專案小組，在桃園地檢署指揮下展開蒐證，最終成功查獲杜男經營的應召站，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，以及不法所得31萬元和價值約130萬元的金項鍊。此次行動共救出10名未成年少女，並逮捕杜嫌等10人，同時循線掌握25名涉案嫖客。

警方指出，杜男不僅強逼少女從事性交易，還企圖效仿「創意私房」，拍攝並販售未成年少女的裸露影片牟利。少女們拒絕後，他便以暴力威脅，甚至逼迫少女們簽下高達85萬元借據。根據《鏡週刊》報導，杜男更強迫少女每天接待7、8名客人，卻只給她們1000元。期間，他甚至逼迫少女簽下「器官捐贈同意書」，以「賣器官換錢」威脅服從。直到其中一名少女趁看守疏忽逃出求助，整起案件才得以曝光。

目前，杜姓男子等10人已依《人口販運防制法》、《兒少性剝削防制條例》及《刑法》妨害風化等罪遭起訴。中壢分局長林鼎泰表示，警方將持續掃蕩黑幫勢力，對性剝削犯罪採取零容忍態度，並呼籲民眾若發現可疑人口販運或兒少性剝削行為，務必立即通報110或113，共同守護社會正義。

