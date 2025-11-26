嗜賭成性不想還錢！老翁狂砍盲房東297刀致死 一審判19年他喊「要上訴」

297刀殺盲房東的老翁陳進財，一審判19年，他聽判後被還押台北看守所。白廷奕攝。



萬華老翁陳進財因沉迷賭博時常借錢，去年6月不滿失明的顏姓二房東向他催債，竟持剪刀、菜刀狂砍297刀，導致顏翁死亡。事後，他還逃回老家新竹的遊藝場繼續賭博，發現難逃法網才打電話坦承犯案。台北地院國民法庭今（11/26）日依殺人罪判陳進財19年有期徒刑，陳翁出庭聆判，當庭表示「要上訴」。全案可上訴。

合議庭當庭指出，陳進財當初投案動機不純正，但仍符合自首要件，因此予以減刑，審酌他手段極為兇殘，應處法定刑中的「高度刑期」。不過，陳進財聽不懂，還問法官「我自首有減刑嗎？」審判長回應「有啦」，反問他要不要上訴？陳進財沒有猶豫，馬上說要上訴。

調查指出，現年69歲的陳進財，每月靠2萬多元社會補助過活，他在社會局安排下，向大他十歲的顏姓盲翁，以便宜租金分租房子。但他嗜賭成性，經常向顏翁借錢賭博，去（2024）年6月，他不滿遭催債，一氣之下拿起剪刀狂刺顏翁38下，又拿菜刀狂砍258刀，導致顏翁頭骨破裂、腦漿四溢慘死。犯後第一時間還更換血衣血褲，輾轉搭車逃回老家新竹的遊藝場繼續賭博，後來自認難逃法網，才打電話向警方坦承犯案。

陳進財殺死顏姓盲翁後逃到新竹，後來自行打電話給警方坦承犯案。翻攝網路

不過，陳進財雖然坦承殺人，對犯案過程和動機始終交代不清。國民法庭上週開庭時，他辯稱，案發當天是顏翁先把他推倒在地，他才轉身拿剪刀威嚇，但顏翁繼續跟他要錢，他因此動怒。陳進財說剪刀幾乎都是朝顏翁的手部刺，但因為顏翁「閃躲」，才會刺到喉嚨和胸部，還說顏翁都沒有呼救，反而出手爭搶剪刀、菜刀，事後他要逃走前，顏翁還站在原地說會「自己叫救護車」。

但有國民法官痛斥陳進財「謊話連篇」，指出顏翁後腦至少有十幾處刀傷，懷疑他根本是偷襲顏翁，在顏翁倒下以後繼續刺，砲轟陳進財說詞漏洞百出。陳進財本想辯駁，說自己開庭前想了整個晚上，也想不起來為什麼顏翁後腦有傷。律師也為他緩頰，表示陳進財說法確實一變再變，甚至不符客觀證據，但這是因為事發時間已久遠，他會自行腦補拼湊出記憶的空白。

陳進財雙腳不良於行，每次出庭都需要法警攙扶上下樓梯。資料照。讀者提供

對於犯案動機，陳進財則辯稱，他押上銀行存簿和提款卡，向顏翁借錢，對方卻放他「高利貸」，一個月光本息就要還1萬5千元，他把每個月的社會補助金交出去，顏翁只給他1千元生活費，但因為利滾利，他還是還不起錢。到了案發前，顏翁直接向他催討5月到9月共15萬元，連生活費也不給了，還叫他在颱風天外出去乞討，他才情緒失控，痛下殺手。

但檢察官批評，陳進財月領補助金近3萬元，在天后宮附近乞討也可賺到3萬，午、晚餐還有送餐，省省花錢根本夠用。陳進財卻不只一次搭計程車去新竹遊藝場賭博，來回就要3千元。檢察官也指出，陳進財跟顏翁借錢，根本是主動說要設定多少利息，賭完看贏錢或輸錢，再決定要不要還錢、要還多少，賒欠利息只是他拖延還錢的伎倆，他根本不在乎。

北院國民法庭今天下午宣判，陳進財被判19年有期徒刑。全案可上訴。陳翁出庭聽判，聽到刑度數字顯得非常不能接受，當庭表示要上訴，審判長宣判後諭知他還押台北看守所。

