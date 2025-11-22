〈嗨到臉紅紅〉台南取景亮相 U:NUS笑喊「刷出美好新人生」
人氣全唱作男團 U:NUS 10月推出單曲〈如果愛都說不出來〉後，仍馬不停蹄奔走大型商演。近期受華友聯集團邀請加入歲末補漆活動，他們把夯曲〈嗨到臉紅紅〉玩味改編成〈刷到臉紅紅〉，替活動15週年注入滿滿青春能量。歲末是回家、整理、迎新的時節，像替生活重置。U:NUS將補漆節奏與家的溫度融入旋律，讓「煥然一新」多了份趣味，笑說希望住戶都能「刷出美好新人生」。
華友聯集團從「認購書香」公益到「大明星到你家」陪同補漆，一路以行動支持社區，今年更跨界用音樂呈現家的修補意象。〈刷到臉紅紅〉於華友聯與台灣三井不動產合作建案的動土儀式首度亮相，U:NUS也在記者會以青春節奏展現補牆翻新的意念，把「陪你把家變更好」具體化。團員說，這次終於理解活動背後的溫度，也很感謝音樂能以全新方式被聽見。
〈刷到臉紅紅〉MV 已在11月14日上線，團隊特地南下台南取景，從 86特區建案一路拍到黃金海岸、奇美博物館外圍，透過光影與建築捕捉家的真實與希望；典雅場景象徵家的底蘊、海岸呼應歲末更新，86特區則延伸華友聯「懂生活的建築家」理念。MV 也將與「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」串連推出「刷到臉紅紅Reels舞動挑戰」。U:NUS也宣布將於12月6日在高雄衛武營登場開唱。
此外，團員 C.Y 蔡承祐與金曲入圍音樂人彭柏邑 Boiii P，為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲〈覆蓋回憶〉，以抒情搖滾堆疊情緒，描繪角色在真相與往事間的拉扯。他透露當時在錄音室哼出的旋律意外成形，歌曲從壓抑到爆發，如同記憶反覆播放，越想覆蓋越清晰。這是他首次獨自合作戲劇OST，坦言最難的是情緒詮釋，「得把自己放進劇情裡，才能唱出共鳴。」希望聽眾能聽見「想靠近又害怕失去」的心情。
影集以「暴雨殺人魔」懸案為起點，帶領觀眾跨越時空追尋真相。當紀錄片企劃周品瑜誤闖凶宅、直面兇手，夢魘般的回聲逐層揭開人性深處的愛與罪。〈覆蓋回憶〉延伸角色內心軌跡：那些覆蓋不了的傷、放不下的情，都需要找到恰好的距離安放。蔡承祐用似「說心事」般的唱法，把痛與愛攤開，提醒觀眾錯過的約定與每道傷痕都是成長的養分，也將伴隨影集，引領大家在黑暗與救贖之間找到答案。
