嗨吸3顆「喪屍煙彈」再收假！超扯醫務兵攜毒進軍營被抓包…慘丟飯碗

高雄市蔡姓上兵，在陸軍服役近2年，擔任醫務兵，卻在今年染上毒癮，購買6顆含「依托咪酯」俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品；在家吸食3顆，又將剩餘3顆帶進營區，單位寢室安全檢查時，被抓包持毒，移送憲兵隊偵辦。蔡男因案退伍，被依法判處拘役40天。

判決指出，蔡男於2023年10月12日入伍，在陸軍第八軍團第四地區支援指揮部衛生營第二連第一排，擔任醫務兵，位階為上兵，今年5月21日向不詳賣家以3000元購買6顆含「依托咪酯」俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品。

蔡男在家中吸完3顆後，隔天將剩餘3顆帶到營區，卻遇單位實施寢室安全檢查，當場查獲電子菸主機、菸彈，遭單位移送憲兵偵辦。

偵審期間，蔡男都坦承犯行，於8月16日因案退伍；法官認為，他無視國家杜絕毒品犯罪禁令，非法持有，助長毒品氾濫，對社會治安造成潛在威脅，考量他認罪，持有數量及時間，又無前科，審理後，將他依持有第二級毒品罪，處拘役40天，得易科罰金，沒收銷燬，扣案電子菸主機、菸彈，可上訴。

