嗨唱2晚！TWICE上午離台 粉絲聚機場大廳送機

韓國女團TWICE來台嗨唱兩晚，今天一早7點搭機離台，不少粉絲看完演唱會直奔機場大廳等候送機。（圖／東森新聞）





韓國女團TWICE來台嗨唱兩晚，今天一早7點搭機離台，不少粉絲看完演唱會直奔機場大廳等候送機，TWICE離境與入境都走一般通道，不過機場還是有禮遇他們，協助登機掛行李，周子瑜被問到這趟回台開不開心，她開心點頭回應。

TWICE離台前搭機跟入境時一樣走一般通道，相當親民，不過機場還是給了特殊禮遇，TWICE還未抵達前就已經有地勤人員，拿著護照站在下車處等待，原來工作人員已經代辦報到，掛好行李，車子一到地勤一一確認過身分後就直接放行。

航站工作人員：「進去了進去了。」

進到大廳前方有航警帶路，走道兩旁也有航警築成人肉護欄，確保TWICE一路暢行無阻，團員順利搭乘上午7點5分的飛機離台，回過頭來看看熱情的紛絲，航站還沒開他們就來守，有好幾個人就直接睡在航站外，還有不少人聽完演唱會就直接過來。

TWICE粉絲vs.記者：「回去洗個澡就來這裡了，整夜沒睡這樣，（對），昨天有去聽演唱會嗎，（有，兩天都有聽），所以你們兩點就來對啊，晚上有睡嗎，（沒有啊），聲音為什麼這樣，（因為我昨天演唱會，應援喊太大聲了），燒聲（沙啞）還是要來送機，（沒有錯）。」

一夜沒睡的粉絲大有人在，也有在中國念書的粉絲，拉著行李箱就來送機。

TWICE粉絲：「因為我沒有錢，我就坐巴士（從中國）坐到香港，然後從香港又飛過來到台北，從台北又坐台鐵過來高雄，今天就直接從高雄飛（回去）。」

粉絲不論如何，就算熬夜也要來送機，把機場大廳兩排紅龍全都擠滿，不難看出TWICE在台灣的人氣。



