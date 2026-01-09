嗨喊「達成偉大的交易」 川普見英特爾陳立武：賺數百億美元

美國總統川普美國時間8日與英特爾執行長陳立武會面。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普美國時間8日與英特爾執行長陳立武會面，雙方討論在美國政府入股這家晶片製造商之後，英特爾新一代處理器產品線的發展進度。川普高興發文直呼「這是一筆非常棒的交易。」

川普8日於社群平台Truth Social發文，透露結束一場與陳立武的會面，「英特爾剛剛推出了首款2奈米以下的CPU處理器，其設計、製造與封裝全部都在美國本土完成」，美國政府將以股東身分持有英特爾的股份，起在4個月內，就透過這項美國持股為美國人民賺進了數百億美元。

據《The Edge》報導，自去年傳出美國聯邦政府計畫收購最多達 10% 的英特爾股份以來，該公司股價已上漲超過 70%。目前，美國政府已累積約 5.5% 的持股，未來還將繼續增持。至於川普在貼文中提及，政府已為「美國人民賺進數百億美元」，但實際上，美國目前從其持股中獲得的收益尚未達到該數字。

