嗨收500元「她驚郵局發生日禮金？」真相神反轉 網曝「1銀行」：真的會發錢

一名女網友近日在社群發文表示，某天收到郵局生日訊息，下秒還通知500元入帳，讓她又驚又喜，直呼「原來中華郵政生日會發錢喔！」但沒想到最後結局竟神展開，貼文曝光，隨即掀起大票網友討論，笑虧「我4200元也入帳了！」

一名女網友在Threads發文透露，8日早上起床看手機，發現跳出郵局2則通知，第一則祝她生日快樂，下一則訊息是500元現金入帳，讓原PO又驚又喜，大呼「原來中華郵政生日會發錢喔！」但進一步點訊息，結果真相竟神展開。

郵局生日金背後真相神展開？

原PO事後在留言笑虧，當下同時看到兩則訊息，誤以為是因為生日有發禮金，「是我發票中獎的錢，超好笑！」貼文一曝光，隨即掀2.8萬名網友朝聖，紛紛笑虧，「超好笑，我早上起來也想說為什麼中華郵政要送我錢」「差點去復活我的郵局帳戶」「我以為是真的，趕快打開郵局看一下」「笑到尿出來」，也有網友笑喊，「我一樣想說那筆錢哪來的？結果是統一發票，謝謝財神爺」。

生日真的會收到壽星生日金？

事實上，郵局生日獎金僅有郵局員工享有福利。至於真的有銀行會發生日獎金？就有網友分享「永豐銀行數位帳號真的生日會發錢」，且是美金壽星生日元，透露自己8月生日當月就收到1元美金。而9月壽星記者實測，永豐數位帳戶「大戶DAWHO」隔月結帳日，確實也收到1美金（約新台幣31員）的壽星生日金。

9月壽星記者實測，隔月結帳日，確實收到1美金（約新台幣31員）的壽星生日金。

