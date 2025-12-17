嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢

呂文婉。（公視台語台提供）

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。

《Talk Talk秀台語》第二季最後一集邀請「綜藝天王」吳宗憲登場，不僅炒熱氣氛，也為節目增添重量級亮點。一開場Sandy就笑說：「今天沒看電視，會是你這輩子最大的損失！」吳宗憲一上場簡直像「撿到槍」，火力全開、話匣子停不下來，完全展現「人來瘋」本色，把自己當主持人狂接話，錄影現場笑聲不斷，他還開玩笑說第三季要來「取代Sandy」，Sandy 當場苦笑回：「不要這樣喔！」

廣告 廣告

吳宗憲登上《Talk Talk秀台語》第二季總決賽。（公視台語台提供）

呂文婉日前開心分享23歲學霸女兒Mareen通過律師高考，正式成為律師的喜訊，讓在民國99年離婚、恢復單身15年的她動念想找一個伴侶，她提出她的四大優點，包括「有厝、有錢、有囡、停經」，大方徵友。

多年來都致力發展台語的「評審長」許效舜，觀察兩季選手發現第一季選手很認真，而第二季的選手更是將台語融入到生活中，「不管哪一季選手，平常多使用台語，一定都會在表演的時候增加故事的有趣性。台語太重要了 一起讓它變成生活中很重要的溝通方式」。

更多中時新聞網報導

李奕龍嘆難複製爸李㼈帥樣

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別