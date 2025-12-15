嗨爆！台灣首度卡丁車上街頭 繞大鵬灣變裝秀爭奇鬥艷

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處這個月舉辦長達1個月的「青洲灣暖冬派對」，其中最為人矚目的，就是「卡丁車上街頭」，這個以往只能在日本大阪、東京或沖繩才能看到的景象，大鵬灣也能目擊，上路影像也曝光，鵬管處長王玟傑說，身為觀光發展機關，一定是和地方觀光業者站在一起，透過各種和以往不同的遊憩類型，將把大鵬灣朝大型樂園方式發展。

全台首創的大鵬灣卡丁車創意服裝比賽上週末於大鵬灣濱灣碼頭登場，不僅是卡丁車首度上街頭，但主題並非競速而是「競艷」，原來主辦單位還辦變裝比賽，鼓勵參賽者各自變裝再上路，各路人馬爭奇鬥艷，連應景的耶誕老人或是超級瑪莉歐兄弟的路易奇都來了，現場相當熱鬧。

廣告 廣告

活動共規劃7個梯次進行，參賽者將以各式創意造型變身上路，化身青洲灣最吸睛的移動街景。無論是參加者或觀賽民眾，都能感受滿滿娛樂性與參與感，現場氣氛歡樂又熱鬧，歡迎一起來分享這難得的趣味賽事。

徐姓民宿業者說，大鵬灣有一個很難得且優質的卡丁車場，由於國外變裝卡丁車上路，幾年前就有在發想，為何不能去嘗試讓卡丁車在東港甚至大鵬灣上路呢？經過多時的努力，感謝當時的副處長、現任的處長突破各種困難讓它上路，打造新的誘因，讓更多的遊客可以被吸引，未來還有更多人來嘗試。

王玟傑則表示，由於上路還有法規問題，因此和地方站在一起發想創意，如何能成為大鵬灣的特色，他是希望整個大鵬灣就是個大樂園的方式，不管卡丁車或遊湖，都能讓大家來旅遊，第一年先在自行車道試試看，希望像日本一樣，他也邀請全國民眾，在12月一定要來大鵬灣體驗暖冬派對，倘佯在屏東多一度的熱情當中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

白天不懂夜的黑！屏東大鵬灣夜騎首發 「風火輪」上身

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

