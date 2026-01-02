嗨玩女鄰居50次「戰到流血」新手爸真情告白小三：拼了命愛妳身體、胸部

記者陳弘逸／台北報導

台北人妻結婚8年，育有1名未成年子女，4年前竟發現丈夫跟社區女鄰居偷情，雙方發生高達50次以上性行為。（示意圖／PIXABAY）

台北人妻小花（化名）結婚8年，育有1名未成年子女，未料，4年前竟發現丈夫跟社區女鄰居阿萱（化名）偷情；男方私下傳訊息給小三更提及，「我愛你的單純、個性、身體、胸部」內容還有許多，具體描述性行為過程，小花崩潰提告求償100萬；阿萱否認侵權，主張自己只是普通上班族，無力賠償，法官認為，雙方發生高達50次以上性行為，有故意背於善良風俗，判她應賠償60萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）跟男子大壯（化名）於2013年7月29日結婚，婚後育有1名未成年子女，同住台北某社區，未料，2021年竟發現丈夫跟女鄰居阿萱（化名）偷情。

被抓包後，小花提出委婉警告，未料，阿萱仍持續跟丈夫糾纏，男方還經常藉口出差或加班晚歸，並多次發生性行為，私下對話更提及，「我愛你的單純、個性、身體、胸部」、「拼了命愛你」。最終小花崩潰於2024年跟大壯離婚，更提告阿萱求償100萬元。

阿萱主張，小花跟大壯婚姻關係，早已名存實亡，2021年起就多次提離婚，女方甚至開車衝撞丈夫，坦承交往，但否認侵權，並表示婚姻關係已消滅後，才開始跟男方交往，自己只是普通上班族，挨告後，多次到身心科診所看診，請求慰撫金額過高，以此抗辯。

綜合相關證據，雙方對話提及，「下面痛了」、「剛太嗨」、「乾流血」、「我那一次超級硬」、「我上個月發兩次每有飢渴啊」、「難怪你都不會射」、「而且我怎麼射你都沒有懷孕」、「我們做愛過50次吧」對話內容具體描述性行為過程，且兩人約會、擁抱、親吻次數難計，並發生高達50次以上性行為下，因此阿萱說詞未獲採信。

法官認為，阿萱行為已逾越一般社會大眾男女交往行為，有故意背於善良風俗的方法侵害配偶權，審酌雙方身分、地位、經濟狀況，盼小三應賠償小花60萬元精神慰撫金，可上訴。

