嗨登Billboard Live TAIPEI 陳勢安、法蘭Fran接力開唱

陳勢安Billboard Live TAIPEI登台開唱。

Billboard Live TAIPEI再添夢幻陣容！邀請「唱作美學家」法蘭Fran與「大勢歌王」陳勢安接力登台開唱，兩位歌手分別以截然不同的聲音色彩與現場魅力，為這個冬天獻上最療癒的音樂篇章。

法蘭Fran將於12月13日登上Billboard Live TAIPEI舞台，並計劃帶來她與電影《96分鐘》合作的兩首全新創作〈他們依然愛著〉與〈What Am I Fighting For〉。

陳勢安則興奮表示，這是一次全新的體驗，大家可以在舒適的環境中邊用餐邊聽歌，視覺、聽覺、味覺一次滿足！並預告將以LIVE Band形式重新編曲經典與新作，打造專屬於這個場地的限定演出。

法蘭 Billboard Live TAIPEI登台開唱。

值得一提的是，今年正好是代表作〈天后〉問世15週年，陳勢安特別準備小驚喜：「希望可以在Billboard Live TAIPEI的現場，和歌迷一起共襄盛舉！」

Billboard Live TAIPEI以高規格聲光舞台與沉浸式體驗聞名，繼中島美嘉、徐若瑄、Aile The Shota後，再邀陳勢安與法蘭 Fran接力登台，用最真摯音樂與現場互動點亮城市夜晚。