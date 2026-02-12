嗨組《馬冬食》！犬青過年幫帶貨 17位音樂人齊聚一堂

天團告五人、金曲樂團麋先生、宇宙人、Tizzy Bac、帕拉斯 PALLAS五組樂團齊聚一堂熱鬧賀馬年。（圖／相信音樂提供）





告五人、金曲樂團麋先生、宇宙人、Tizzy Bac、怪物新人帕拉斯PALLAS五組樂團夢幻合體，攜手打造新春特別節目《馬冬食》，堪稱含金量爆表的年度圍爐盛宴。節目陣容榮獲金曲獎年度歌曲、最佳樂團與最佳演唱專輯製作人等多項榮耀肯定，再加上各團作品點閱以億級起跳，聲量與實力同步制霸樂壇，可說是「億」馬當先的豪華集結。此次17位音樂人齊聚一堂，洋溢著「17一起馬上發」的熱鬧年節氣氛，不僅各自準備寓意滿滿的年菜提前圍爐迎新春，更特別設計專屬新春紅包袋贈送歌迷，提前向所有樂迷獻上新年祝福。

17位音樂人各自準備寓意滿滿的年菜，提前圍爐迎新春。（圖／相信音樂提供）

告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac在節目一開場便火力全開、笑鬧不斷，眾人更默契十足地在造型上準備「紅」色亮點，為新春討喜添好運。告五人別出心裁，直接Cosplay過年必出現的長輩角色，犬青全套裝備上身，背心、毛巾一樣不缺，甚至將鑰匙掛在皮帶環上，細節滿滿。她更把告五人周邊毛巾、宇宙人小包、麋先生帽子以及Tizzy Bac刮痧板通通帶上身，笑說：「過年還是要幫大家帶貨！」雲安則身穿大紅背心，還自製寫著「主委：潘雲安」的字樣，讓現場不時傳出「蔡伯伯」、「潘主委」的逗趣呼喊聲，笑翻全場。宇宙人小玉則帶來寫著「每天被自己帥醒」的春聯，自信表示這正是自己每天醒來的動力，展現滿滿幽默感。

告五人神還原過年長輩造型笑翻全場。（圖／相信音樂提供）

適逢馬年，現場更巧合地出現三位「小馬」，Tizzy Bac惠婷笑稱自己應該是相遇第一代小馬，還分享自己最近滑到一篇網路文章，提到馬年時，如果身上同時出現生肖相關圖樣或字樣，命理上被稱作「午午相刑」。她笑說看到時覺得滿新奇的，就當作新年小提醒，建議大家可以參考看看。另外兩位「小馬」則各自展現不同風格，麋先生以諾同樣選擇不配戴與馬相關的飾品，希望新的一年順順利利；告五人哲謙則走可愛路線，不僅穿上特製小馬玩偶上衣，還配戴馬項鍊，笑稱自己「擁有四頭馬」。聽完惠婷分享，雲安忍不住笑說哲謙是「負負得正」，讓現場氣氛更加熱絡。

各團精心準備的年菜同樣蘊含滿滿寓意。Tizzy Bac帶來八方雲集鍋貼與八寶鴨，兩道料理都與數字「八」相關，呼應樂團於2025年發行第八張全創作專輯《說出我的名字》，也象徵「八方來財」。Tizzy Bac透露今年將籌備一場特別演唱會，正在積極策劃中，令人期待。

麋先生宣告新年度計畫正式展開。（圖／相信音樂提供）

麋先生則端出由蓮藕、雞蛋與雞翅組成的豐盛滷味拼盤「藕去飛翔2026圓滿拼盤」。聖皓分享蓮藕象徵的寓意時，宇宙人方Q搶答笑問是否代表麋先生去年「有一對佳偶？」聖皓則笑回這對佳偶其實是與五月天阿信攜手創作新歌〈偶像〉，笑聲瞬間充滿現場。拼盤中的雞蛋象徵麋先生北高雙巨蛋秒殺的超人氣里程碑，而雞翅則呼應歌曲〈去飛翔〉，寓意持續突破自我、展翅高飛。展望新的一年，麋先生也透露，今年將挑戰一項尚未嘗試的新計畫，正緊鑼密鼓籌備中，並向歌迷送上祝福，期盼大家在馬年圓滿順遂、行大運。

宇宙人以富貴雙方象徵雙喜臨門 第六張專輯蓄勢待發。（圖／相信音樂提供）

宇宙人準備了充滿年節氛圍的烏魚子與富貴雙方，小玉表示烏魚子是過年必備料理，象徵「子孫滿堂」，也呼應阿奎剛升格為二寶爸的喜訊。富貴雙方則象徵宇宙人去年迎來「雙線」並行的重要時刻：成功完成小巨蛋演唱會，同時全心投入新專輯製作。宇宙人也預告今年將推出第六張專輯，目前正全力籌備中，祝福大家新年快樂之餘，也幽默表示希望自己能「馬上把歌寫出來」。

第八張專輯延續好運氣勢！Tizzy Bac端八寶年菜傳遞祝福。（圖／相信音樂提供）

告五人則帶來刈包、馬來糕與馬告香腸三道經典料理。馬來糕象徵步步高升，祝福相信音樂旗下藝人與歌迷朋友在馬年一路向上高升；刈包則別具巧思，告五人分享演出時常避諱吃包子，擔心「出包」，因此特別準備刈包，希望讓「出包」掛掉，永遠不出包。告五人今年將持續展開【《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2026 Live Tour the World】世界巡演，預計前往墨爾本、雪梨、紐約、波士頓、聖荷西、洛杉磯、巴黎與倫敦，並透露今年還有重大計畫，未來將有更多與歌迷相見的機會，邀請大家一起站穩快樂的馬步、馬不停蹄向前衝。

帕拉斯 PALLAS端喜氣年菜展現音樂與努力雙層魅力 第二張專輯、專場規劃全面展開。（圖／相信音樂提供）

怪物新人樂團帕拉斯 PALLAS聲勢持續攀升，首張專輯《下天堂》推出即寫下亮眼成績，短時間內站上2025年北中南跨年舞台，展現驚人創作能量與舞台魅力。此次也帶來黃金炸蝦捲與貴妃荔枝蝦球共襄盛舉，團員表示，希望能像炸蝦捲般層層堆疊實力，以汗水與努力包裹自己，未來站上更大的舞台；色彩喜氣的貴妃荔枝蝦球則象徵滿滿新春祝福。帕拉斯也許下新年願景，期盼能完成第二張專輯並舉辦專場演出，並向歌迷送上祝福：「馬上發財。」

新春特別節目《馬冬食》將於2月19日晚上8點，在「相信音樂日常 B'in Now」YouTube頻道正式上線，邀請大家一同線上團聚。更多活動近況，請密切關注宇宙人、麋先生、告五人與帕拉斯和相信音樂官方Instagram、臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。



