嗨翻花蓮！日本「阿波舞」跨海踩街 民眾搶拍熱情互動

花蓮縣吉安鄉公所今天傍晚邀請具400年歷史的日本德島南大阪連阿波舞團，到鄉境內踩街演出，吸引大批民眾圍聚在街道兩旁，近距離欣賞日本的傳統舞蹈之美。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉公所7年前與日本德島市簽訂「友好盟約協定」後，雙方保持密切交流，鄉公所為促進兩地文化與觀光產業效益，今天傍晚邀請具400年歷史的日本德島南大阪連阿波舞團，到鄉境內踩街演出，吸引大批民眾圍聚在街道兩旁近距離欣賞日本的傳統舞蹈之美。

吉安鄉與日本德島市長年以農業、教育及觀光產業展開城市友好互訪交流，也締結7年餘的深厚友誼，鄉公所為強化國際知名度，串連南區玉里鎮及卓溪鄉，策畫「國際城市‧洄瀾風情－吉安、德島暨玉里、卓溪民俗文化交流活動」，在今天邀請擁有400年歷史的日本德島南大阪連阿波舞團跨海獻演。

阿波舞團今天一早先在玉里鎮藝文中心率先演出，吸引千餘人湧入會場欣賞日本的傳統舞蹈，接著傍晚再前往吉安鄉踩街，與吉安鄉長游淑貞、鄉公所團隊、多位鄉代等人從那荳蘭部落聚會所廣場出發，途經中山路、宜昌七街、吉祥四街，最後抵達勝安宮，短短約2公里的路程，道路兩旁都聚集大批民眾觀賞。

鄉長游淑貞表示，這場國際舞蹈嘉年華感謝縣政府與縣議會的大力推廣與支持，成為地方跨鄉鎮藝文連結世界的重要活動，也謝謝南大阪連連長安東圭介率領阿波舞團隊遠道而來，帶來充滿日本傳統民俗與觀光價值的精湛演出，為花蓮觀光產業挹注新能量，也深化台日友好交流情誼。

