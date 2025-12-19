嗨迎2026！KARA睽違12年登臺北跨年 周湯豪接力唱

韓流傳奇女團KARA睽違12年重返臺灣舞台。（圖／翻攝自IG gyuri_88）





「臺北最High新年城－2026跨年晚會」完整重量級卡司正式揭曉！臺北市政府觀光傳播局於今（19）日對外公布，今年跨年將迎來超級驚喜，韓流傳奇女團KARA睽違12年重返臺灣舞台，並將於2026臺北跨年夜獨家合體演出。

今年跨年卡司陣容星光熠熠，集結韓流巨星、金曲實力派歌手與新世代音樂力量，超過十組豪華藝人輪番登台。觀傳局先前已陸續公布兩波卡司，包括金曲創作天后蔡健雅、創作才子韋禮安、韓國出道的GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲實力歌后李千娜，以及美秀集團、高爾宣OSN與王ADEN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等。今日記者會再度揭曉壓軸陣容，包含韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，以及跨後演出的潮流搖滾代表周湯豪與本土天團玖壹壹。現場也特別邀請臺北獨家卡司GENBLUE幻藍小熊帶來精彩演出，安心亞更驚喜同台互動，氣氛熱烈。

廣告 廣告

睽違一年重返臺北跨年舞台的周湯豪分享，臺北兼具現代城市風貌與濃厚人情味，是他情感連結最深的地方，此次將帶來新專輯多首作品及經典歌曲。多次參與臺北跨年的玖壹壹也再度登場，團隊表示長年往返臺北，對城市的便利與多元生活印象深刻。成員洋蔥更笑說，上回參加跨年竟成為自己開始減重的契機，而健志與洋蔥也計畫於12月挑戰臺北馬拉松，從不同角度感受臺北的城市魅力。

安心亞此次也將為臺北帶來跨年限定演出，她表示臺北自由多元的氛圍深深吸引她，並預告將呈現全新音樂與舞蹈編排，期盼與觀眾共同迎接新的一年。此外，小龍女成員金娜妍、璦昀、蘿拉、芮妮、群群、佩霓、賴可、馬妹與吉祥物也將帶來活力滿滿的舞蹈演出，炒熱現場氣氛。



【更多東森娛樂報導】

●林采緹化身情趣用品女王 堅持「與男友試用」才量產

●許允樂閃嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志13字發聲

●快訊／大逆轉！黃明志檢驗報告出爐 尿檢陰性

