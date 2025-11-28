《嗨！營業中》上演海上大吵架！鬼鬼怒火全開嗆姚元浩
本週《嗨！營業中》Food 製作團隊徹底挑戰體力極限，登上「澎湖輪」執行前所未見的「海上廚神」任務。節目一開始，眾人就被眼前龐大的船身震懾，莎莎驚呼：「我們要坐船出海？」船長隨即公布高難度任務內容——藝人們必須在船上廚房，完美複製海上廚師的拿手菜，為隔日即將登船的乘客備妥一桌豐盛料理。
節目笑瘋！寶媽脫口「裸裸的」鬼鬼誤會成裸體煮飯
為迎接這場硬仗，合夥人特別請來從未參與台灣實境節目的重量級前輩助陣——「阿鴻上菜」陳鴻、「煲湯教母」寶媽，搭配曾就讀餐飲科系的阿倉，一起迎接艱難任務。隨著澎湖輪正式啟航，船身在海浪中劇烈搖晃，讓這場「海上料理」難度增加。眾人在廚房裡被晃得東倒西歪，現場一度失控：吳映潔（鬼鬼）的麵條不慎晃到船板上，連經驗老道的陳鴻都差點跌進大鍋裡。
寶媽坦言，原以為實境節目背後會有工作人員「隨時救援」，沒想到實際上所有任務都得由藝人真槍實作到底。吳映潔也在一旁連忙澄清：「是真的！」或許是船身搖晃讓思緒混亂，寶媽竟突然語出驚人：「所有人都是裸裸地站在那個地方！」讓沒聽清楚的吳映潔嚇得反問：「什麼？都是裸體的在做菜？」瞬間笑翻所有人。
寶媽（中）以為實境節目會有工作人員在幕後隨時救援。圖／好看娛樂
在體力與精神雙重壓力下，廚房裡的火爆氣氛也急速升溫。身為主廚擔當的姚元浩，擔心餐點進度與品質，忍不住上前關心鬼鬼要加什麼調味料，沒想到卻被連環拒絕。鬼鬼突然情緒爆發：「你不要管我，你做你的事情，我有師父，我會問他！」甚至直言：「你該放手了！」讓一旁的陳鴻看傻，忍不住笑說：「以前都以為你們鬥嘴是故意效果，原來是真的！」
不久後，鬼鬼又不慎煎出一顆「燒焦蛋」，面對焦黑成果，姚元浩滿腹委屈，只能向眾人喊冤：「你們評評理，我該放手嗎？」沒想到隔天正式備餐時，廚房裡再度飄出焦味，讓阿倉試吃後也確認是燒焦無誤！
左起莎莎、吳映潔、阿倉、姚元浩，登上澎湖輪進行「海上廚神」任務。圖／好看娛樂
在緊迫的供餐時間壓力下，姚元浩與鬼鬼之間的衝突迎來第二波。兩人對烹調步驟各有堅持，再加上鬼鬼又一次把蛋煮焦，姚元浩急著在旁「指導棋」，卻被鬼鬼當場回嗆：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的 tempo（節奏）！」
眼看氣氛一觸即發，陳鴻急忙提醒：「你不要讓他『牙』（台語：抓狂）起來！」寶媽也在旁緩頰：「不要急，不要急。」在不斷搖晃的船身上展開的這場高難度料理大戰，究竟最後能否順利完成任務、端出讓乘客滿意的海上佳餚？更多暖心橋段與火爆實錄，敬請鎖定全新一季《嗨！營業中》，每週六晚間 8 點於台視精彩播出。
