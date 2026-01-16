《嗨！營業中》任務破紀錄 鬼鬼熱血補給1.7萬全馬選手

莎莎（左起）、鬼鬼、白安、任容萱在補給站為參賽選手加油。（好看娛樂提供）

姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎、白安以及任容萱日前錄製《嗨！營業中》，成功挑戰大甲媽祖再臨田中的2000份平安餐任務後，近日又接下當地的傳統盛事：田中馬拉松的能量補給任務，這回夥伴們不僅要在補給站為全馬選手提供最貼心的能量補給，多達1萬6900人更是刷下他們的紀錄。

為了讓路過的選手及時補充能量，補給站準備了各式甜點、香蕉、糖葫蘆及飲用水。鬼鬼與莎莎展現極高熱忱，不斷對著跑過的選手大喊詢問：「要不要吃糖葫蘆？」甚至一路「陪跑促銷夥伴們精心準備的甜點。莎莎更在忙碌之餘笑稱：「我覺得我好像跑了半馬的感覺」。

廣告 廣告

除了提供物資，夥伴們也展現了細心的一面。任容萱現場以英文「Ice Water」引導選手領取冰水降溫；而身為資深馬拉松跑者的姚元浩，則非常理解選手們分秒必爭、喝完水杯隨手一丟的「帥氣感」，他特別強調這是運動家精神的體現。為了確保賽道狀況良好，夥伴們紛紛在補給站周圍撿拾掉落的水杯與甜點殘渣，維持路面通暢，讓選手能更安全地進行比賽。

隨著賽事進入高峰，大廚姚元浩現場指揮若定，帶領大家迎接排山倒海而來的參賽隊伍。夥伴們的高人氣也深入民間，許多選手在經過補給站時一眼認出鬼鬼與莎莎，甚至直接拿出手機要求合照，為緊張的比賽增添了許多趣味互動。到了晚上迎來選手之夜田中音樂節，姚元浩、鬼鬼、莎莎更亂入舞台與白安驚喜合唱，並掀起晚會的高潮。

更多鏡週刊報導

夾在炎亞綸、鬼鬼之間！ 阿本首度鬆口「三人尷尬期」現狀：讓他們自己溝通

《嗨！營業中》九孔廚房遭受震撼教育 任賢齊捲袖切菜秀刀工

炎亞綸上節目紅了眼眶 認與20年好友鬼鬼斷聯