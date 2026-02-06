《嗨！營業中》前進澄清湖棒球場 郭泓志主場發威 彭政閔驚喜現身

《嗨！營業中》郭泓志笑稱高雄澄清湖棒球場就是他的「故鄉」，一踏進球場便展現出「走路有風」的氣勢，所到之處皆被親切地尊稱為「學長」，還有不少人向他鞠躬致意，宛如巨星降臨。身旁的夥伴姚元浩、莎莎與吳映潔（鬼鬼）驚呼這根本是國際巨星等級的待遇，姚元浩更忍不住讚嘆：「國際郭啊！」

郭泓志復刻大聯盟「記憶中的味道」 吳映潔見狀：「你要哭了嗎？」

郭泓志不僅成為全場焦點，還驚喜宣布邀請《嗨！營業中》主持群擔任當晚的開球嘉賓。姚元浩直呼難以置信，沒想到能夠站上投手丘開球，莎莎也感謝郭泓志帶大家「來見世面」。開球任務結束後，棒球界傳奇彭政閔驚喜現身關心，笑問：「聽說你們明天要煮？是不是要幫選手準備餐點！」莎莎隨即接獲任務卡，宣布夥伴們將為球員打造「最強午餐」，要為選手注入滿滿的家鄉味與能量。

《嗨！營業中》郭泓志主場前進澄清湖棒球場 。圖／好看娛樂

為了讓球員在場上全力衝刺，郭泓志特別復刻當年旅美時期的「記憶中的味道」——塗滿草莓醬與花生醬的吐司三明治。他分享，以前在小聯盟拮据時，去球場最常吃的就是這種簡單卻充滿力量的餐點。當再次品嚐這份充滿回憶的味道，他彷彿回到過去奮鬥的歲月，忍不住熱淚盈眶地說：「記憶中的味道不一定要很複雜，但一吃到就會想起那段時光。」一旁的吳映潔見狀也驚訝問道：「你要哭了嗎？」

《嗨！營業中》主持群變身澄清湖開球嘉賓左起姚元浩、郭泓志、莎莎。圖／好看娛樂

本次供餐對象包括台灣海洋隊、日本職聯隊、台灣山林隊及日本社會人隊等多支隊伍，規模龐大。為了應付大量供餐需求，夥伴們出動餐車，並邀請張棋惠與峮峮擔任小幫手支援。然而現場狀況頻傳，就在倒數30分鐘準備出餐時，莎莎與吳映潔加快手腳，蒸籠裡的刈包卻仍未蒸熟，郭泓志的三明治也還沒包完。眼看時間緊迫，姚元浩在一旁焦急碎念：「我真的覺得來不及出來了！」還不斷催促郭泓志「快一點」，現場一度陷入兵荒馬亂的緊張氣氛。

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

