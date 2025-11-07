《嗨！營業中》壽司翻車！姚元浩嫌像狗罐頭 李玖哲神回笑翻眾人

《嗨！營業中》最新一集，當眾人沉醉於瑞士壯麗風光與美食饗宴時，夥伴們也迎來了史上最艱難任務——當地小朋友許願想吃壽司，主廚姚元浩「不假思索」地承諾要製作43種壽司，為當地人帶來東方美味。

然而，高山料理挑戰瞬間成了「災難現場」！壽司米飯煮起來像早餐的粥，壽司餡料也出大問題，魚皮烤到外表燒焦且吃起來帶有苦味，慘遭姚元浩打槍直接丟進垃圾桶。夥伴們的毒舌功力全開！莎莎毫不留情直評「不OK」，姚元浩更形容成品「像狗罐頭」；面對批評，李玖哲則幽默回嗆：「你的狗有吃那麼好嗎？」笑翻全場。

情歌王子李玖哲加入了全新的亮點。圖／好看娛樂

新成員「情歌王子」李玖哲為節目注入滿滿笑點！他切菜速度緩慢，讓姚元浩頻頻催促：「Nicky（李玖哲）要快點喔，加快速度不然等一下要罵人了！」雖然他顯然不常下廚，但仍努力想趕上進度，即使被催促，卻依然悠閒地吹著口哨，展現了超級樂觀的一面！為督促進度，姚元浩甚至派出吳映潔前來「盯場」，吳映潔連想都不想直接說：「他沒有成長」，笑翻眾人。

李玖哲以流利的英文熱情地與來訪賓客打成一片，熱場與破冰技術一流。圖／好看娛樂

雖然料理實力還需磨練，但李玖哲在外場服務表現亮眼！他以流利英文熱情介紹菜色，親切與外國賓客互動，甚至大方推薦節目：「這是全亞洲最強的Cooking秀！」熱場與破冰技術一流。吳映潔事後更稱讚李玖哲的英文「非常性感」，講故事又生動，讓高山現場氣氛滿分。備受誇獎的李玖哲則靦腆笑說：「「很不習慣！」

《嗨！營業中》每週六晚間8點於台視首播。

