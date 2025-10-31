《嗨！營業中》姚元浩挑戰飛行傘驚險摔3公尺 帥臉無傷成話題焦點！

本季主題聚焦「記憶中的味道」，由 姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎 組成「Food 製團隊」，攜手實力特派成員，透過料理喚醒人們心中最熟悉、最溫暖的記憶。

喚醒「記憶中的味道」 姚元浩用料理傳遞家的溫度

為呼應主題，節目宣傳片中女星們換上旗袍亮麗登場，展現復古氛圍與滿滿創意。節目不僅笑料不斷，更充滿感動與溫情，呈現料理背後動人的人情故事。

姚元浩率領私廚團隊，用料理傳遞愛與溫度。他表示：「看到每個人吃得開心，我就充滿成就感，希望每次遇到的人都能感受到家的溫暖。」吳映潔則感性分享：「我不知道自己能不能成功複製那道菜，也不知道挑戰會有多難，但最重要的是，我們想幫助對方完成他的願望。」莎莎則說：「現在很多老味道都在慢慢消失，我們今天就是要當這些『記憶中美味』的傳承者，這是一件很有意義的事。」

莎莎（左）開會時說：你有看到我拿刀嗎。圖／嗨！營業中YT頻道

節目預告中，姚元浩挑戰飛行傘的畫面相當驚險。由於他童年時曾因意外導致腳掌與韌帶全斷，跑步時常感到無力、重心不穩，拍攝中甚至摔倒滑行約三公尺，所幸帥氣臉蛋毫髮無傷，意外成為話題焦點。

隨著節目開播在即，元老成員吳映潔笑說：「經過四年磨練，我覺得戰力有提升！20 個人的服務，現在三個人就能完成！」但話一出口隨即露出心虛神情，引發全場爆笑。莎莎立刻打趣：「你要確定欸！」還開玩笑說：「你有看到我手上拿刀嗎？」姚元浩則苦笑回應：「不可能啦！三個人要做那麼多事！」三人默契十足、互動逗趣，笑聲不斷。

超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季即將暖心回歸。圖／好看娛樂

敬請鎖定全新一季《嗨！營業中》，11 月 1 日起每週六晚間 8 點台視首播，一起品嚐最動人的「記憶中的味道」！

