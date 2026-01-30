《嗨！營業中》廚房氣氛失控 Vicky 驚呼：「嚇死我了！」

節目中莎莎向育有四寶的 Vicky 請教育兒之道，好奇詢問：「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky 大方分享自家哲學，笑說：「自行解決，就是讓她們自己想辦法。」沒想到話才剛說完，廚房內立刻上演最真實的「大人版衝突示範」。

廚房爆口角 姚元浩怒嗆鬼鬼「真的想揍妳」

衝突起因於料理備料流程。姚元浩不滿 鬼鬼（吳映潔），直言她前一天明明說自己已經會了，結果實際動手卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方「沒有認真面對工作」。鬼鬼急忙解釋：「我如果不會，我就會問你啊！」這番話卻讓姚元浩越聽越氣，情緒失控脫口而出：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」突如其來的火藥味，讓一旁正在洗菜的 Vicky 當場嚇到，手上的動作沒停，卻忍不住驚呼：「嚇死我了！」真實反應全被鏡頭捕捉。

吳映潔、姚元浩溝通不良。圖／好看娛樂

除了正片話題滿滿，幕後花絮同樣勁爆。莎莎私下透露，因為節目攝影機架設在各種「死角」，她擔心自己會不小心被拍到不自知的一面，乾脆默默加入節目 YouTube 頻道會員，親自掌握那些只有會員才能看到的漏網鏡頭。被封為「流氓甜心」的莎莎也坦言，第一季時曾在情緒一急之下脫口說出「林北」，原以為這種用語一定會被剪掉，沒想到竟然原音呈現播出。她笑說，那陣子正流行這種說法，是一時真性情流露，後來才意識到自己還是有「偶像包袱」，現在都會提醒自己多克制一點。

左起屈中恆、Vicky、莎莎、郭泓志。圖／好看娛樂

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

