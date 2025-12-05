《嗨！營業中》收視再傳捷報 鬼鬼累癱求下班

記者周毓洵／臺北報導

實境節目《嗨！營業中》上週澎湖篇「Food製記憶中的美味」任務再創亮眼成績，30－54歲族群收視達1.21，大臺北地區更飆到1.36，展現節目強勁吸引力。本週團隊南下臺南七股挑戰在地風味美食，並投入漁村深夜採收文蛤的超硬任務，成員們直呼「這也太操了！」

本週大來賓邀來張秀卿，一進食堂就與店長姚元浩來個熱情擁抱，氣氛瞬間嗨翻。面對姚元浩詢問「知道我們節目在做什麼嗎？」她竟天真回：「吃東西啊！」讓全場忍不住大笑。真正開工後，眾人必須在限定時間內完成70份員工餐，張秀卿上陣炒菜架勢滿分，還讓姚元浩看得直誇：「秀卿姐炒菜好性感！」惹得她一邊扭腰一邊炒菜，火辣指數破表。不過「辣味」很快變成災難！張秀卿因辣椒下手太重，整間廚房瞬間煙霧瀰漫，大家被嗆到狂咳，莎莎和鬼鬼也邊流眼淚邊喊：「真的太辣了啦！」

夥伴們挑戰臺南經典料理也接連翻車，滑蛋蝦仁被嫌「太清淡」，魚頭看似成功卻因鱗片沒處理乾淨被退貨。莎莎急忙解釋「臺南魚頭本來就會有一點啦！」但仍舊無法通過專業審核。張秀卿更立刻把矛頭轉向郭泓志，笑問：「魚鱗怎麼沒弄掉？」現場氣氛輕鬆愉快。

真正的硬仗則在深夜展開，因為適逢文蛤盛產期，成員們凌晨兩點投入「摸蜆仔」採收任務。身心俱疲的鬼鬼忍不住哀求：「還有別的行程嗎？可不可以回家睡覺？」沒想到姚元浩與莎莎竟精神滿滿喊：「不用睡啦！直接做到晚上，『衝蕊啦』！」形成強烈反差。