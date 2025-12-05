《嗨！營業中》是什麼節目？ 張秀卿「3字回應」讓姚元浩哭笑不得
實境節目《嗨！營業中》本週移師充滿在地風味的臺南七股，除了挑戰在地美食外，更親身體驗漁村深夜任務，讓眾人直喊「太操了！」本集節目迎來「辣妹駕到」張秀卿擔任大來賓，她一現身即與店長姚元浩來個熱情擁抱。當姚元浩詢問：「我們這個節目是在幹什麼你知道嗎？」張秀卿竟傻萌回應：「吃東西。」讓姚元浩哭笑不得，連忙糾正：「我們不是一個吃吃喝喝的節目，我們是做做吃吃的節目！」
話剛說完，任務立刻上線！大夥必須在食堂完成70份員工餐點，充當大廚的張秀卿架式十足，姚元浩在旁看著張秀卿炒菜，忍不住連聲稱讚：「秀卿姐，妳在炒菜好性感哦！」張秀卿聽聞後興奮不已，竟邊炒邊扭動起來，展現一副「辣妹炒菜」的火辣姿態。
然而，火辣的背後卻是「辣」到崩潰的意外插曲！張秀卿因辣椒放太多，導致廚房瞬間充滿嗆辣氣味，大夥紛紛被辣椒嗆得咳嗽不止，連一旁的莎莎、吳映潔（鬼鬼）也抵擋不住，直喊「好辣！」
在準備經典臺南料理時也遭遇滑鐵盧。其中一道滑蛋蝦仁被嫌味道太淡，而原本以為烹煮魚頭大成功時，卻因魚鱗沒有去乾淨而被打槍！雖然莎莎連忙為夥伴解釋：「我們在臺南吃魚頭有鱗片是正常啦！」但專業要求面前仍被認定不夠乾淨。張秀卿隨即「究責」一旁的郭泓志，直問：「為什麼沒有把魚鱗處理好？」現場笑料不斷。
