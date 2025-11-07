《嗨！營業中》登阿爾卑斯山做料理「像狗罐頭」 鬼鬼盯李玖哲做菜：他沒進步

情歌王子李玖哲加入了全新的亮點。好看娛樂提供

超人氣實境節目《嗨！營業中》全新一季首集直接熱血攻頂！節目與瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，藝人搭乘國泰航空飛行16小時，前往瑞士，把7位夥伴送上阿爾卑斯山近三千海拔的高山上製作餐點！

正當大家沉醉在瑞士世界級的風景，享用美食之際，夥伴們迎來了極度艱難的任務：當地小朋友許願想吃到壽司，主廚姚元浩更是「不假思索」地承諾要做43種壽司給當地人享用。然而，高山料理挑戰卻成「災難現場」！壽司米飯煮起來像粥，壽司餡料也出大問題，魚皮燒焦慘遭姚元浩丟進垃圾桶。夥伴們毒舌功力全開！莎莎評論做出來的餐點「不ok」，而姚元浩更直白說成品「像狗罐頭」，面對這番批評，生性幽默的李玖哲則一派輕鬆地回應：「你的狗有吃那麼好？」

情歌王子李玖哲做菜動作緩慢。好看娛樂提供

李玖哲準備食材時速度非常緩慢，姚元浩不斷催促：「Nicky要快點喔，加快速度不然等一下要罵人了」。雖然看他切菜就知道平時沒有進過廚房，但努力想要趕上進度的李玖哲，即使被催促，卻依然悠閒地吹著口哨，展現了超級樂觀的一面！為了督促進度，姚元浩派出吳映潔「盯場」，她連想都不想直接說：「他沒有成長」，笑翻眾人。

《嗨！營業中》吳映潔（左起）、賴雅妍。好看娛樂提供

雖然料理功力有待加強，但李玖哲在對外服務功力卻十分出色！他以流利的英文推薦菜色，熱情地與來訪賓客打成一片，不但介紹菜色，還介紹節目是在全亞洲最強的cooking秀，熱場與破冰技術一流。

《營業中》高山料理挑戰卻成「災難現場」。好看娛樂提供



