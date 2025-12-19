《嗨！營業中》登陸彭佳嶼挑戰極限 姚元浩睡荒野怒嗆「飯裡加料」

本集重磅邀請時尚大師 Kevin 老師、Wish（朱宇謀）與阿本助陣。原本期待華麗冒險的阿本出發前信誓旦旦：「漂漂亮亮的來，再漂漂亮亮的回去！」連莎莎都讚嘆三人妝髮「非常完整」。然而，彭佳嶼的挑戰才剛開始，魔鬼任務迅速摧毀眾人的光鮮亮麗。

妝髮全毀！ Kevin 眼神死、阿本崩潰喊逃

Kevin 老師坐在帳篷旁眼神死，無奈感嘆人生從未睡過帳篷；阿本更崩潰大喊：「現在還來得及逃走嗎？」最後直接倒地睡著，畫面讓人心疼。Wish 也頂著亂髮自嘲「蓬頭垢面」，感嘆這是人生最粗獷的一次，只能認命面對

《嗨！營業中》前進「彭佳嶼」島上房源稀缺，合夥人宣布晚上必須「睡帳篷」。圖／好看娛樂

晚間住宿分配則成「天堂與地獄」對決。由於島上房源稀缺，合夥人規定晚上必須睡帳篷，並透過撲克牌決定誰能進室內帳篷，誰得流落荒野。看到撲克牌時，鬼鬼（吳映潔）崩潰尖叫：「在荒野還要玩牌？」莎莎則擔憂：「輸的人會住帳篷外面吧？」

最終，莎莎、阿本與鬼鬼幸運抽中帳篷，興奮慶祝；輸家組 Kevin 老師、Wish 與姚元浩則被迫在荒地搭帳篷。姚元浩氣到忍不住對鏡頭放狠話：「明天吃的飯裡，我絕對會加一些東西！」，瞬間讓孤島生存戰充滿火藥味。

全新一季「Food製團隊」移師至台灣國境之北的神秘孤島「彭佳嶼」出任務。圖／好看娛樂

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

