《嗨！營業中》破百盤壓力爆表 Energy 團員互吐槽現場炸裂

《嗨！營業中》中，不擅長下廚的 Energy 成員牛奶與 TORO 在一旁緊張討論菜色，真正站上廚師位置的姚元浩與阿弟卻全程默不吭聲，氣氛一度凝重。最後坤達忍不住吐槽自家團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」一句話立刻引爆全場笑聲，也為高壓任務增添不少笑料。

淚崩！阿弟為了一碗「爸爸的炸醬麵」拭淚

本集最催淚的橋段，莫過於阿弟（蕭景鴻）臨危受命被推舉為主廚。他一開始就坦言，希望能重現記憶中爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著兒時回憶，一邊回想一邊調味、拌炒。首次試吃時，他覺得味道已經很接近，卻又始終說不上來少了什麼，忍不住低聲喃喃：「我爸到底怎麼加的？」一旁夥伴見狀立刻安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話才說完，外表看起來相當 Man 的阿弟卻瞬間紅了眼眶，邊說邊拭淚。他感性分享，自己已經超過十年沒有再嚐到這個味道，這一口炸醬麵，彷彿讓他回到童年時站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前拌炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

阿弟（右）眼眶泛紅，邊講邊拭淚，滿滿都是對父親的思念。圖／好看娛樂

而在鏡頭之外，「Food製團隊」的挑戰同樣沒有停歇。上週六（12 月 6 日），團隊再度接下「球員供餐」任務，由郭泓志領軍直奔澄清湖棒球場，為亞洲冬季棒球聯盟的球員們準備餐點，並由「恰總」彭政閔現場點評。本屆賽事集結日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍，多場國際級賽事接連登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。除了料理挑戰，成員們還得擔任開球嘉賓，讓完全沒有開球經驗的莎莎緊張到差點落跑，逼得「棒球英雄、不死鳥」郭泓志直接復出，在場邊親自惡補指導，成功化解開球危機，場面既緊張又充滿笑點。

左起姚元浩、郭泓志、莎莎。圖／好看娛樂

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

