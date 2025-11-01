《嗨！營業中》第六季組Food製團隊 「姚元浩老友」一起赴瑞士「複製味道」

吳映潔（左起）、姚元浩、莎莎，在《嗨！營業中》組成組成「Food 製團隊」。八大電視提供

全新《嗨！營業中》第六季，姚元浩、鬼鬼（吳映潔）、莎莎組成「Food 製團隊」，遠赴瑞士挑戰在冰河觀景台製作餐點。得知擁有咖啡師執照的賴雅妍加入此趟行程，鬼鬼瞬間安心，姚元浩則直球拷問賴雅妍平常會做飯嗎？最拿手的料理是什麼？急切的態度引來一旁鬼鬼竊笑，鬼鬼趕緊貼心安撫新成員賴雅妍，並透露姚元浩這樣直白的語氣算溫柔了！惹得姚元浩跳出來為自己辯解說：「她（賴雅妍）還年輕貌美的時候，我們就認識了！」立馬引來鬼鬼打圓場：「你會不會講話啊？」莎莎也虧姚元浩：「你真的很不會聊天耶！」

吳映潔（左起）、姚元浩、白安、郭泓志、莎莎隨《嗨！營業中》節目到瑞士。八大電視提供

第六季除了觀眾熟知的三位主持班底外，成員除了賴雅妍，還將陸續加入郭泓志、白安、李玖哲等人，首集遠赴瑞士複製當地人記憶中的味道，並將招待來訪阿爾卑斯山脈的朋友。眾人分組體驗不同活動，姚元浩、莎莎、賴雅妍、李玖哲一同去健行。出發前，導遊透露大概會花兩、三個小時，將視停留的次數和實際狀況做調整，提醒大家沿途好好欣賞瑞士的美景。行進間，莎莎雖然一度腳滑但隨即站穩腳步，然而當聽到導遊分享最困難的部分是在一開始，後面就會非常輕鬆時，還是忍不住嘀咕：「賣假喔！剛剛已經講了這句話了喔！」擔任隨行翻譯的李玖哲本來要如實翻譯給導遊，立馬被莎莎制止：「這個不用說！」

莎莎（左起）、姚元浩、吳映潔將在全新一季《嗨！營業中》傳遞溫暖的味道。八大電視提供

而當姚元浩走在瑞士山脊時，也回想起2023年在節目中就曾許願，要大夥一起去爬一座山，當時他說：「如果可以到最高峰，在山上開一個營業中，蠻厲害的！」如今將在阿爾卑斯山脈上做飯達成願望，讓夢想成真的姚元浩相當期待！《嗨！營業中》第六季於11月2日起開播。



