《嗨！營業中》萬人空巷！ 亞洲天王任賢齊驚喜助陣

為應付高達兩千人的龐大供餐需求，《嗨！營業中》合夥人特別邀請擁有「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅與文威登加入戰局。然而，九孔一登場便展現強烈個人風格，在備料過程中頻頻挑戰主廚權威，甚至擅自將原本要求切絲的食材改切成塊狀，理由竟是「不想浪費」，讓現場氣氛一度緊繃。

任賢齊現身田中低頭切洋蔥 夥伴感動淚崩

不僅如此，九孔在削胡蘿蔔時因皮屑四處飛散，立刻遭到吳映潔（鬼鬼）連番糾正，要求必須在指定桶內作業。面對突如其來的「震撼教育」，九孔忍不住仰天哀嚎：「阿母！我被罵成這樣。」當他終於獲得機會前往媽祖遶境現場時，更開心直呼那是自己「最快樂的時刻」，因為能暫時逃離壓力爆表的廚房。

《嗨！營業中》本週前進彰化田中挑戰一項極具難度的任務。圖／好看娛樂

本集最大驚喜，莫過於「亞洲天王」任賢齊（小齊哥）驚喜現身力挺節目。身為彰化田中的在地之光，任賢齊不僅親自帶領夥伴們感受難得一見的宗教盛事，更毫無天王架子，直接捲起袖子投入備餐工作。他俐落的刀工讓全場驚嘆不已，夥伴們看著天王低頭切洋蔥的身影，忍不住感性表示：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」此外，鼓鼓（呂思緯）也現身熱血支援，與夥伴們在混亂中全力迎戰出餐高峰。

隨著宗教盛典展開，大批信徒湧入街頭，震撼的現場氛圍也深深感動所有成員。莎莎更親身參與「鑽轎腳」儀式，眼眶泛淚表示，鑽過轎底後內心充滿難以言喻的平安與被庇佑感受；鼓鼓也分享，當媽祖神轎現身時，內心震撼到起雞皮疙瘩。

任賢齊（中）身為彰化田中的大明星，帶領夥伴們見證難得一見的媽祖遶境，毫無天王架勢。圖／好看娛樂

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

