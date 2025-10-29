《嗨！營業中》飆上瑞士阿爾卑斯山！姚元浩、鬼鬼、莎莎曝記憶中的味道
超人氣熱門實境節目《嗨！營業中》全新一季於今（29）日舉辦記者餐會，主要成員姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎現身，宣布節目即將於11月1日起每週六晚間8點台視首播、晚間10點Netflix上架，並於11月2日起每週日晚間8點在八大綜合台播出。
全新一季《嗨！營業中》超高規格，花費上千萬打造節目，首集搭乘國泰航空飛往瑞士，和瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，首錄就讓藝人飛行16小時，前往瑞士，把七位藝人送上阿爾卑斯山，在近三千海拔的高山上製作餐點，姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲，豪華陣容鍍金量超高。
▲ 全新一季《嗨！營業中》首集搭乘國泰航空飛往瑞士。（圖／好看娛樂）
鬼鬼透露，其中一位藝人一集通告費高達15萬，兩集需要花費30萬；好看娛樂副總經理王貞妮則表示，外景費用很高，邀請的藝人很多，且行李、機器以及剪接費用金額都很高，藉此也看得出節目的用心。不過，今參與的三位主持人姚元浩、莎莎、鬼鬼都沒有漲價，鬼鬼笑著說：「倒是年紀漲價、業配也變多了，找到許多值得推薦的產品，也希望有更多金主爸爸來節目。」
▲ 鬼鬼記憶中的味道是爺爺做的蒸蛋。（圖／好看娛樂）
全新一季姚元浩、莎莎和吳映潔（鬼鬼）組成「Food 製團隊」，前往各地尋找將消失的味道，並且將這些味道學習、流傳下來。身為「營業中大廚」的姚元浩感性地說：「對我來說，最深刻記憶的是小時候一回到家，媽媽總會從冰箱拿出豬肉和薑絲，煮一碗熱騰騰的薑絲瘦肉湯，那一碗湯，就是我對家最溫暖的記憶。」
▲ 姚元浩透露最深刻記憶，是熱騰騰的薑絲瘦肉湯。（圖／好看娛樂）
甜點公主莎莎則紅著眼眶分享：「我爸爸是彰化人，我最懷念的味道是一種QQ的花生糖。每年回彰化都會和爸爸一起吃，那是記憶中和爸爸在一起的時光。」吳映潔（鬼鬼）回憶起記憶中的味道也感觸許多：「我想到爺爺做的蒸蛋，那是我小時候最期待的味道。」
▲ 莎莎爸爸是彰化人，最懷念的味道是一種QQ的花生糖。（圖／好看娛樂）
好看娛樂更宣佈慶祝全新一季開播，要給粉絲朋友送來三大驚喜！第一個好消息就是和「國泰航空」同步慶祝全新一季節目開播，將送出台北-蘇黎世來回里程(可兌換機票)，帶觀眾一起前往絕美國度瑞士旅遊。第二大好消息，就是《嗨！營業中》全新一季節目中營業夥伴穿著的服飾，是和美國知名休閒品牌Timberland合作，推出的限量聯名服飾，11/01 起歡慶首播同步20:00準時開賣。
另外粉絲也有口福了，邊看節目邊看美食，食品類將推出「嗨！生乳捲」，11/17 起於好看娛樂商城開賣；包裝設計貼心附上「留言板」，觀眾可把一句鼓勵寫給自己、朋友或家人，讓甜點成為傳遞感情的橋樑。
更多暖心驚喜，敬請鎖定《嗨！營業中》全新一季：自 11/01 起每週六晚間 8:00 台視首播、晚間 10:00 Netflix 上架；11/02 起每週日晚間 8:00 八大綜合台播出。
