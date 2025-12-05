《嗨！營業中》Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工

本集《嗨！營業中》迎來「辣妹駕到」張秀卿擔任重量級來賓，一現身便與店長姚元浩熱情擁抱。當姚元浩詢問：「我們這個節目是在幹什麼你知道嗎？」張秀卿竟傻萌回：「吃東西。」讓姚元浩哭笑不得，連忙糾正：「我們不是一個吃吃喝喝的節目，我們是做做吃吃的節目！」

內幕曝光！郭泓志被抓包 遭張秀卿當場指責 「魚鱗」沒清乾淨

話才說完，任務隨即上線！眾人必須在食堂完成 70 份員工餐點，由張秀卿擔任大廚，架式十足。姚元浩在旁看她掌鍋炒菜，不禁連聲稱讚：「秀卿姐，妳在炒菜好性感喔！」張秀卿聞言興奮，邊炒邊扭腰擺動，完美演繹「辣妹炒菜」的火辣畫面。

豈料火辣之外還有「辣到崩潰」的插曲！張秀卿因辣椒下手太重，導致廚房瞬間被嗆辣氣味攻佔，眾人紛紛被熏到咳嗽連連，連一旁的莎莎、吳映潔（鬼鬼）也難以招架，直喊：「好辣！」

本集節目迎來「辣妹駕到」張秀卿（左）擔任大來賓。圖／好看娛樂

夥伴們在準備經典臺南料理時同樣遭遇一連串考驗。其中滑蛋蝦仁被嫌味道太淡，而原本自信完成的魚頭料理，卻因魚鱗未處理乾淨被當場打槍。即便莎莎急忙解釋：「我們在臺南吃魚頭有鱗片是正常啦！」仍難敵專業標準，被判定不夠細緻。張秀卿隨即「究責」站在一旁的郭泓志，追問：「為什麼沒有把魚鱗處理好？」現場笑聲不斷。

正逢臺南七股文蛤盛產季節，節目祭出本集最硬的「深夜任務突擊」──眾人得在半夜前往協助採收文蛤。成員事先被「恐嚇」凌晨兩點就要開工，讓身心俱疲的鬼鬼忍不住哀號：「還有下個地方要工作？可不可以回家睡覺？」沒想到一旁的姚元浩、莎莎卻電力十足，異口同聲喊話：「不用啦！直接工作到晚上啦，衝蕊啦！」

Energy面對迎來的農作體驗。圖／好看娛樂

任務尚未結束，緊接著眾人又接獲新指令前往菱角田幫忙。正當大家苦惱人手不足、工作量龐大時，口中還碎念：「不管來賓是誰，一定要好好使喚他！」話才說完，Energy 竟突然從保母車上跳出現身。面對突如其來的農作體驗，阿弟自嘲表示，本以為是到餐廳料理，沒想到卻是下田「做工」，為節目再添笑點與驚喜。

更多精采內容，敬請鎖定《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

