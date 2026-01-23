《嗨！營業中》Melody累喊「手要斷了」 包偉銘紳士救援

《嗨！營業中》本集以最高規格迎接重量級嘉賓，姚元浩甚至親自撐著陽傘迎接 Melody（殷悅）下車。原以為是愜意優雅的貴婦行程，沒想到映入眼簾的卻是雞舍與農田，現實落差瞬間拉滿。Melody 一看到環境立刻露出不安神情，驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了！」

Melody 農場初體驗崩潰連連 雞舍、廚房雙重震撼教育

隨後進行「採收新鮮雞蛋」任務，Melody 與包偉銘全副武裝踏入雞舍。然而，對這類「接地氣」的農務工作，Melody 顯得相當不適應，兩人最終的採收成果也不如預期，讓吳映潔（鬼鬼）忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀：「你們有認真嗎？」此時，包偉銘展現資深前輩的紳士風度，霸氣接手任務直說：「我來就好！」貼心舉動讓 Melody 相當感動，也分享自己的獨特觀點：「女生就是不要太厲害，讓男人來做就好」，這番「公主哲學」讓鬼鬼與莎莎頻頻點頭附和，直呼真的要學起來。

廣告 廣告

《嗨！營業中》本週迎來重量級嘉賓！時尚貴婦 Melody（殷悅）與資深前輩包偉銘驚喜現身。圖／好看娛樂

結束農務體驗後，真正的挑戰才正要開始。為了迎接客人，眾人立刻投入備料作業。Melody 在處理糯米糰時，因麵糰太硬、手勁不足，揉到一半便崩潰大喊：「不行，我的手要斷了！」轉戰切菜區後，Melody 的刀工也讓主廚姚元浩相當頭痛。先是切蘿蔔因厚薄不一被退件，改切豬肉又被嫌切得太豪邁，姚元浩無奈笑說：「姐，妳這個太大塊了，我沒辦法炒。」兩人在廚房內你來我往、爭論不休，眼看時間一分一秒流逝，其他夥伴只好緊張出聲提醒：「不要再吵了，客人要來了！」

姚元浩以最高規則迎接 Melody，挑戰複製記憶中阿嬤的味道。圖／好看娛樂

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

更多台視新聞網報導

《嗨！營業中》熱情應援補充能量！ 莎莎累喊：像跑半馬

《嗨！營業中》萬人空巷！ 亞洲天王任賢齊驚喜助陣

影帝高捷降臨《嗨！營業中》鬼鬼大膽逼問「法式熱吻」