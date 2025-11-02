嗨PO台灣APEC特使！高市早苗3舉動中國怒了

政治中心／李汶臻報導

2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會在南韓慶州圓滿落幕，總統賴清德敦請資政林信義擔任台灣APEC領袖代表於10月28日出發與會。峰會期間，台日雙方互動熱絡，剛升任成為日本歷史上首位女首相的高市早苗，更在社群上傳兩篇有關與林信義碰面的貼文。這番作法讓中國外交部氣炸，指責高市早苗的錯誤言行，並針對日方執意與台方會面，提出強烈抗議。

APEC亞太經合會日前在南韓慶州舉行。日本首相高市早苗在峰會召開前，就與APEC領袖代表林信義碰面，並主動在社群平台X發文分享兩人互動的同框照，並寫下「我在候客廳和台灣總統府資政互致問候」。

高市早苗在APEC會議期間，兩度PO出與林信義的同框照。（圖／翻攝自X@takaichi_sanae）





高市早苗與中國國家主席習近平同框。（圖／翻攝自X@takaichi_sanae）





儘管APEC峰會開幕當天（10月31日），高市早苗也在社群X貼出與中國國家主席習近平相談甚歡的照片。但11月1日，高市早苗二度貼出另一張與林信義領袖代表的同框照，並表示期盼台日之間能夠進一步深化。高市早苗一連兩度發文提及台日互動的舉動，讓中方氣到跳腳。

針對日本首相高市早苗在社群平台上連續發布兩條APEC會議期間與台方人員會面的消息，並配發有關照片，同時還稱林信義為「台灣總統府資政」，中國外交部將矛頭指向日本領導人，指稱對方「執意在APEC會議期間與『中國台灣當局人員』會面」，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

針對高市早苗在APEC會議期間，與林信義的互動，中國外交部氣炸發聲。（圖／翻攝自中國外交部）





中方也透過聲明強調，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心」，同時也向日方喊話，指稱台灣問題「事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線」。此外，中方似乎有意用歷史過往激化台日矛盾，指出「日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更謹慎行事」。中方強烈敦促日方「恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落實」。

原文出處：習近平「黑臉」同框高市早苗！她二度曬照「與林信義3互動」中國怒了

