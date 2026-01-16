南部中心／鄭博暉 台南市報導

流行文化的渲染，真是無遠弗屆！台南市一家民族樂團，日前受託到廟會活動表演。嗩吶樂手當場表演時下流行的Kpop歌曲Golden，引起台下幼兒園的幼童們，一陣瘋狂跟唱，連樂手們都嚇到，沒想到民族樂器加入流行風，竟然能得到如此共鳴！

嗩吶吹出K-POP魅力！民族樂團廟會演奏「Golden」

嗩吶手吹流行曲，幼兒園學同引吭高歌唱英文！（圖／蝶夢樂坊）舞台上嗩吶樂手吹起了kpop的流行歌曲，沒想到下一秒台下的幼兒園學童們，個個引吭高歌，跟著大聲高唱歌詞，想不到外語教學，已經有這般的程度。這還不打緊，接下來的另一首流行神曲APT.，一樣讓小朋友瘋狂。其實當時表演嗩吶的樂手，是民族樂團的藝術總監杜俊寬，雖然才28歲，不過已經有二十多年的吹奏資歷，因為父親就是台南市民族管弦樂團的成員，吹起流行樂曲當然沒問題。

樂團藝術總監杜俊寬擅長嗩吶吹奏，得到小朋友同唱流行曲大感意外！（圖／民視新聞）樂團藝術總監杜俊寬表示：「他們裡面都是英文的歌詞，但是吹下去的時候沒有想到就是，小朋友的反應很好，然後也全程用英文跟我一起，我在演奏他們在唱歌這樣，看來他們是真的有，很喜歡那部電影這樣子。」而其實為了讓民眾更能認識民族樂器，傳統中加入流行，也是樂團的方針。樂團團長小曄說：「會讓比較新一代的人說，其實國樂也不是只有老人才聽，意思是這樣啦，像我們現在都比較多在廟會，也是希望能把廟會文化改變。」不過樂團搞創新，卻能得到幼兒的瘋狂迴響，也真是令人大吃一驚。樂團藝術總監杜俊寬表示：「應該是聽很多次而且會唱，對啊覺得這個不可思議。」幼兒園長劉鳳玉強調：「我們都有晨操律動，所以小朋友就會很喜歡，都會點歌說要唱要跳。」原來小朋友平常練體操，就有流行神曲當配樂，只能說流行文化的影響，真的很洗腦又直接。

