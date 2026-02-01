「嗯嗯嗯」撒嬌舞爆紅！TWS首來台開專場為他慶生 獻唱〈修煉愛情〉

TWS在台舉辦首次專場演唱會。（D-SHOW提供）

韓國男團TWS因可愛的「嗯嗯嗯」撒嬌舞洗版社群，今（31日）在高雄流行音樂中心海音館展開首次世界巡迴演唱會「24／7：WITH：US」高雄站，雖然成員JIHOON（志薫）因故本次演出，但SHINYU（申惟）、DOHOON（道勳）、YOUNGJAE（英宰）、HANJIN（韓振）、KYUNGMIN（炅潣）5位成員仍以百分之200的能量，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。

演出由開場曲〈Oh Mymy ： 7s〉揭開序幕，隨後接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉與熱門作品〈plot twist〉，以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛 。為了拉近與高雄42（官方粉絲名）的距離，成員們不僅展現誠意十足的中文問候，向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下粉絲尖叫聲不斷。除了演唱多首代表作之外，在唱到〈hey! hey!〉時，還特別準備一段中文版，作為送給高雄粉絲的驚喜禮物 。值得一提的是，英宰更特別翻唱一段林俊傑的經典情歌〈修煉愛情〉，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫 ，成為港都限定驚喜。

TWS演唱會吸引大批粉絲朝聖。（D-SHOW提供）

整場演唱會進行中，成員們時不時的為昨天生日的道勳說生日快樂，並且在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起了〈Happy Birthday〉和42們一起補祝他在1月30日的生日，全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，道勳又驚又喜也充滿感地說「：謝謝大家的祝福！」場面相當溫馨。生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS接連帶來多首巡演重點舞曲，其中包含近期憾動全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現團體高度整齊的舞臺表現力，今晚還有第2天的演出。

