嗶嗶嗶！郵局ATM試辦1功能 未來領錢「臉上戴這些」都不行

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郵局配圖。周永受攝



為強化打擊詐騙力道、遏止詐騙集團車手利用ATM提領贓款，中華郵政9日宣布，要在全台車手提款熱點區域的自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，首波預計導入約40至50台ATM。未來系統若偵測使用者戴口罩、安全帽或墨鏡遮蔽臉部，就會啟動提醒機制、發出長達120秒的提示音，藉此提高車手犯罪成本，協助阻斷詐騙集團金流。

中華郵政表示，近年來ATM車手犯罪案件層出不窮，不少車手提領款項時會刻意以口罩、安全帽等遮蔽物掩蓋身分特徵，增加監視器辨識、蒐證及警方查緝難度。為配合政府打擊詐騙政策，並提升金融自動化服務安全性，因此規劃導入臉部遮蔽辨識模組，以科技方式強化風險警示機制。

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當ATM系統偵測到使用者臉部遭遮蔽時，螢幕將先跳出提醒畫面，要求移除口罩、安全帽或墨鏡等遮蔽物，同時進入倒數程序。若使用者在倒數期間仍未完成辨識，ATM將進一步發出「嗶嗶」提示音警示，提醒民眾配合移除遮蔽物。提示音最長可持續120秒。

不過，考量一般民眾使用便利性，中華郵政指出，即使使用者未完成臉部辨識，系統仍不會拒絕交易或中斷服務，民眾仍可進入後續交易頁面繼續操作，以降低對正常用戶的影響。

中華郵政表示，新制會優先選定車手提款熱點區域約40至50台ATM進行試辦，後續將依據辨識精準度、實際執行成效及使用情形，評估是否擴大推動範圍。

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