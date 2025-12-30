「嗶嗶嗶、醜八怪」成經典！曹西平家中猝逝 粉絲不捨喊：再也聽不到了

藝人曹西平猝逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平（四哥）出道40多年，個性直率、講話風格嗆辣，口頭禪「醜八怪」更是讓人印象深刻。然而，他昨天（29日）深夜10點多卻被發現陳屍三重住處，享壽66歲。噩耗傳出後，大批粉絲紛紛湧入其臉書留言，並哀悼「再也聽不到您帥氣罵醜八怪了」、「太突然了！一路好走曹大哥」、「謝謝您帶給我們歡樂！RIP」。

曹西平逝世前一天（28日），才在凌晨5點多PO地震文，表示自己在921大地震過後，一旦遇到地震他都會選擇坐在椅子上不動，一切交給老天爺安排，「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」

曹西平也提醒民眾，因最近社會氛圍與狀況都不太好，務必要提高警覺。沒想到在發文後不到48小時，便傳出離世消息，讓外界感到相當不捨，粉絲們也紛紛在貼文底下留言「新聞是假的吧？活潑開朗的你，怎麼那麼突然……」、「四哥你是跟大家開這麼大的玩笑嗎？」、「醜八怪，起來告訴我新聞是假的」、「四哥，一路好走，感嘆人生無常，真的很難相信這是事實」、「曹大哥無憂無慮了，可以去陪伴您最愛的父母了」、「謝謝四哥的歡樂與歡笑，一路好走，再也聽不到嗶嗶嗶醜八怪了」。

據了解，曹西平1959年出生於台中的醫生世家，有3個哥哥、1個弟弟，當兵時曾進入藝工隊服役。1982年，曹西平以歌曲《野性的青春》出道並走紅，與歌手包偉銘、陽帆同期，曾被譽為「台灣西城秀樹」。

曹西平除了歌手身分外，也是主持人、綜藝明星，他在1998年後成為華視《龍虎綜藝王》固定班底，也曾主持《辣妹總動員》、《來電50》。曹西平上綜藝節目時，常戴著墨鏡，時不時會拿起哨子吹出「嗶、嗶、嗶」，加上口頭禪「醜八怪」以及有話直說的風格，吸引許多粉絲目光。

曹西平的母親離開後，家中氛圍就變了調，他於2002年爆發兄弟鬩牆與財產紛爭，親兄弟棄養老父親，他只能獨自面對龐大債務，一度放棄演藝工作轉做生意，並在2005年移居泰國，直到2010年才決定回歸演藝圈。

母親過世，加上2002年起兄弟鬩牆與財產紛爭，他只能一人扛起照顧老父責任，更一度淡出螢光幕轉做生意，移居泰國生活，直到2010年才重返演藝圈。後來他也坦言，以前的自己只要有錢可以拿，就絕對不會拒接通告，直到被「女製作人」封殺，內心感到不舒服，不想看臉色討生活，所以就不再接工作。而他也曾抱怨，某節目用私訊發出通告邀約，讓他覺得不受尊重，更直言「我是誰？需要這樣子的方式邀請我嗎？過氣老藝人是嗎？不然怎麼會是這樣子的邀請法……醜八怪醜死了這些人」。

此外，曹西平2019年底出資與乾兒子Jeremy在西門町商圈開設耳環店「Jeremy 穿洞日常」，去年2月自己農曆生日、大年初五時，他回到家鄉台中開設分店，還在門口掛起「曹西平回來了」紅布條。

