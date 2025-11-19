嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚

生活中心／張予柔報導



隨著台灣逐漸步入高齡化社會，許多城市開始思考如何讓長者與身障族群在城市中能安心行走。近日有民眾在路口意外發現一項全新的交通功能，行人號誌燈柱上多了一個可感應敬老卡與愛心卡的裝置，只要刷一下卡，下個綠燈就會自動延長秒數。這段畫面被分享到網路後迅速引發熱烈討論，許多人大讚「太貼心了」。





「嗶一下」就多10秒！路口驚見「神祕新裝置」2類人受惠萬人狂讚

新竹市行人號誌燈柱上出現新功能，凡是持有敬老卡、愛心卡刷卡後，能延長綠燈秒數。（圖／翻攝自新竹市政府）

有網友17日在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，只見一般的行人號誌燈柱上，多了一張清楚寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」的告示。原PO看見這個功能時相當驚訝，忍不住讚嘆「原來敬老卡還有這種作用喔！」。貼文曝光後立刻引起大量迴響，短時間累積超過1.4萬個讚，網友紛紛留言表示「這設計真的很棒」、「顧慮到老人家走的比較緩慢呀，貼心的設計」、「希望其他縣市也能跟進」，也有人認為這能避免綠燈被民眾亂按延長，更有效率。

新竹市政府推出的「敬老愛心號誌」裝置，希望能減少長輩過馬路時的緊張感。（圖／翻攝自新竹市政府）

事實上，這項服務是新竹市政府推出的「敬老愛心號誌」裝置，目前全台僅新竹市導入，已運作超過三個月。市府說明，只要持有新竹市發放的敬老卡或愛心卡，長輩或身障者在穿越馬路前，先在號誌柱下方的感應區輕輕「嗶」一下，下一個綠燈就會自動延長10秒，提供更充裕、更安全的過街時間。市府強調，這項措施的目的就是希望減少長輩過馬路時的緊張感，也讓行人環境更加友善。





原文出處：「嗶一下」就多10秒！路口驚見「神祕新裝置」2類人受惠萬人狂讚

