嗶一下多10秒！過馬路「1設置」2類人專用 萬人讚：好貼心

生活中心／陳慈鈴報導

高齡化社會來臨，除了長照外，許多措施與設施也都與時俱進。近日有人在路上就發現，行人號誌燈柱上多了一項裝置，只要出示敬老卡或愛心卡，就能延長綠燈秒數，畫面引發熱議。許多網友紛紛大讚這項設計，「好貼心」。

一名網友17日於臉書社團「路上觀察學院」發文，並貼出路口的行人號誌燈柱畫面，只見燈柱上出現一個「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」告示。見到這一幕，他忍不住驚呼，「原來敬老卡還有這種作用喔！」

此文一出，隨即引起討論，獲得超過1.4萬個按贊數。網友紛紛表示，「這個設計很讚耶，希望別的縣市也可以這樣」、「顧慮到老人家走的比較緩慢呀，貼心的設計」、「這樣才不會被一堆人亂按」；還有網友建議建立整合系統，「讓有需要的人上傳文件申請，開通相應市民卡的權限」，既可以防止被亂按，也能讓需要的人使用，達到兩全其美之效。

事實上，這項設計是新竹市政府創設的「敬老愛心號誌」裝置服務，全國首創，至今已經啟用三個多月。凡持有新竹市敬老卡或愛心卡的市民，只需在號誌下方感應處輕輕「嗶」一下，就能於下一個綠燈時段獲得額外10秒通行時間，希望藉此讓長輩及身障者穿越道路時，更加安全、從容。

