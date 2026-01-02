北捷宣布自 1 月 3 日起正式開放使用「乘車碼（QR Code）」進出閘門，公車也同步啟用，只要打開電子支付 App 裡的乘車碼，對準閘門掃一下，就能完成進出站，車資直接從電子支付帳戶扣款，而這次不只是功能上線而已，多家支付業者也同步推出優惠，對平常以捷運通勤的人來說，算是個可以關注一下的小改變，一起來看看有哪些重點！

嗶一下就進站，台北捷運開放掃乘車碼，多家支付一次上線，優惠也一起來

（圖片來源：Metro.Taipei）

手機掃碼就能進出站

進站時打開電子支付 App，點選「乘車碼」，將畫面上的 QR Code 對準捷運閘門或公車驗票機掃描，就能進出站，不過要注意的是，進站前如果帳戶餘額是負值，會無法進站，若是進站後餘額不足以支付當趟車資，支付業者會先代墊一次，但使用者需要在下次搭車前補齊款項，才能繼續使用乘車碼服務

廣告 廣告

嗶一下就進站，台北捷運開放掃乘車碼，多家支付一次上線，優惠也一起來

（圖片來源：Metro.Taipei）

哪些支付能用

目前共有 17 家支付業者支援 QR 乘車碼服務，包含 TWQR 體系的多家銀行、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新 Pay，等於不管平常習慣用哪一種電子支付，都有機會直接接軌，不需要特地為了搭捷運換 App

嗶一下就進站，台北捷運開放掃乘車碼，多家支付一次上線，優惠也一起來

（圖片來源：Metro.Taipei）

首搭 50% 回饋，轉乘也算

為了慶祝乘車碼上線，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，除了原本的搭車功能，還有轉乘回饋可以拿，像是公車轉捷運 60 分鐘內、捷運轉公車 80 分鐘內，或公車轉幹線公車 80 分鐘內，都符合轉乘優惠條件，搭車時會先全額扣款，符合資格的轉乘回饋，會在次月底撥回悠遊付錢包

嗶一下就進站，台北捷運開放掃乘車碼，多家支付一次上線，優惠也一起來

（圖片來源：Metro.Taipei）

而從 1 月 3 日到 2 月 28 日，第一次使用悠遊付乘車碼搭捷運或公車，還能拿到票價 50% 的現金回饋，每戶限一次，回饋上限 33 元，名額 10 萬名，如果是 1 月 3 日到 1 月 9 日這段時間，只要使用乘車碼累積搭乘滿 3 次，還會再送一張 50 元現金回饋券，限量 1 萬份用完為止，這些優惠也能和悠遊付本身的活動疊加，搭台北捷運同時適用北捷常客優惠，不會因為改用手機就被取消

全盈+PAY 搭捷運有機會拿 888

從 1 月 3 日到 3 月 31 日，只要當月使用全盈+PAY 乘車碼搭台北捷運累積滿 10 次，就有機會獲得 888 元全盈儲值金，從 1 月 3 日到 6 月 30 日，使用全盈+PAY 乘車碼搭台北捷運，並在「台北捷運 GO」App 綁定，還有機會拿到 99 點、999 點捷運點數，或是捷運一日票

嗶一下就進站，台北捷運開放掃乘車碼，多家支付一次上線，優惠也一起來

（圖片來源：Metro.Taipei）

全盈+PAY 也搭配新年活動推出消費抽獎，只要在合作通路或支援 TWQR 的商家消費，累積滿額就能參加抽獎，獎項包含儲值金、藍牙喇叭與購物金，算是交通之外的額外加碼

小結

這次捷運開放掃乘車碼，多給一個「手機就能搞定」的選項，對使用者來說，可以照自己習慣選擇支付工具，如果剛好有搭到首波優惠，順便拿點回饋，也算是生活裡的小確幸，未來通勤的路一樣沒變，只是嗶卡之外，又多了一種更彈性的選擇

電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

LINE Pay Money 要上線了！5 大變動一次看

不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！

iOS 26.1 上線！Apple Intelligence 正式支援繁體中文 新功能一次看

LAUT x Bunni Konbiny 小兔盲盒開箱！德誼 Apple 普發一萬優惠、萬元音響一次看

多家航空禁止「藍牙耳機託運」規範出爐！出國買耳機要注意