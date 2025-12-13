嗶！X光機一掃露餡 驚見物流包裹藏20萬

X光機一掃，物流包裹竟藏20萬。（圖／TVBS）

日前安檢所人員在龍門商港執行貨物安檢時，發現一件物流包裹內藏有20萬現金，警方追查發現是被害人是一名70歲老翁，落入投資黃金詐騙陷阱，這回詐團透過超商店到店寄送方式，虛構身分躲避查緝。

X光機一掃，物流包裹竟藏20萬。（圖／TVBS）

12日早上，安檢所人員在龍門商港執行貨物安檢勤務時，透過X光機發現一件物流包裹影像異常，疑似夾藏大量現金，立即通報警方處理。安檢人員打開綠色箱子後，發現裡面全是一綑又一綑的千元大鈔，金額高達20萬元。安檢人員表示，在拆檢過程中發現包裹內有現金，當場感到情況不對勁，立即通知同事並報警。

廣告 廣告

警方接獲通報後，馬上前往寄件的超商門市調閱監視器，鎖定寄件人是一名70多歲的老翁。警方第一時間趕緊聯繫被害人，對方起初堅稱現金是「物品維修費用」，直到警方檢視其手機對話紀錄，才確認這是一起詐騙案件。馬公分局龍門派出所長洪乾都表示，檢視被害人通訊紀錄後，確認是遭詐騙集團以網路交友結合假投資手法誘騙，並指示寄送現金規避查緝。

詐騙集團以投資黃金可獲利為由誘騙老翁上當，手法相當狡猾。他們利用超商「店到店」寄送方式，虛構寄件及收件資料，導致警方無法溯源追查身分。目前警方只能掌握包裹遞送節點，並在收件超商埋伏查緝車手到案。有超商人員表示，他們店裡也遇到過詐騙案件，前一天才報警處理。

根據統計，從今年1月至11月，澎湖縣已成功攔阻73件詐騙，金額超過2782萬元，相較去年同期有明顯成長。警方提醒大家，只要對方請民眾以物流方式寄送現金，多半都是詐騙手法，千萬不要幫詐騙集團找理由騙警察，白白將錢送進別人口袋。

更多 TVBS 報導

9月詐騙新增「這2招」 金門警聯手超商店員守護民眾荷包

詐團誆「毛髮放骨灰罈可改運」！七旬翁深信不疑 遭詐逾百萬

警陪同面交「300萬」遭搶走 詐團持棍棒襲警釀2傷

太囂張！「棒球手套1折賣」騙錢 詐團嗆被害人：報警有個毛用

