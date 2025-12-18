嘆京華城案傷害太多無辜的人 柯文哲：今天是最難過的一天

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，近日進入言詞辯論程序，前台北市長柯文哲今（18日）晚表示，這案子本就針對柯文哲，但為了對付他，傷害太多無辜的人，直言「今天是我最難過的一天！」

柯文哲晚間步出北院並簡單發表談話，他說，言詞辯論到今天第四天，「其實今天是最難過的一天」，大家都知道，這案子本就針對柯文哲而來，可是為了要對付他，傷害太多無辜的人。

柯文哲指出，以前他都在講李文宗，因為是同學，所以比較熟，但京華城案，李文宗根本沒有參與，然後被羈押了11個月，今天還有其他的受害者一個個在講他們的故事，「聽了實在是很難過」。

柯文哲直言，這些人當中，有人被羈押、有些被起訴，受到那些折磨，雇律師也要錢，尤其聽到威京集團主席沈慶京講到，生病時被送到部立台北醫院，被鐵鍊綁在床上，檢察官林俊言逼他要「咬」柯文哲。

柯文哲接著清痰了好幾次，他說「抱歉、比較激動」，並強調自己還是那句話，台灣民主化30年，不應該是這樣，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這件案子最糟糕的地方。

