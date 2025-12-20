嘆北捷攻擊案遭嗆「挺黑道電影」 蔡詩芸：娛樂不等於現實

蔡詩芸（右）遭批與王陽明（左）挺黑道電影。(翻攝自蔡詩芸、王陽明Instagram)

台北車站、中山商圈昨（19日）晚間發生隨機砍人事件，造成4死、11傷，歌手蔡詩芸在社群媒體發文感嘆，「這個世界到底怎麼了？」並為罹難者祈禱，希望悲劇不再發生。不過，卻有網友在底下留言表示，「你跟妳老公一直挺黑道電影」，蔡詩芸則回應，「娛樂不等於現實，對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題」。

台北車站、中山商圈昨（19日）晚間發生重大隨機砍人事件，嫌犯張文丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，造成4死、11傷，而他最終逃至百貨公司6樓後，墜樓身亡，引發不少藝人發聲哀悼。歌手蔡詩芸對此事件痛心不已，她在社群媒體發文感嘆，「這個世界到底怎麼了？」同時為罹難者祈禱，建議大眾外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。

該貼文下方除了有一同為這起事件哀悼的網友，也有網友將矛頭指向蔡詩芸的影視作品，留言表示「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」、「你跟你老公（王陽明）一直挺黑道電影，一直挺」、「少拍一些為黑社會洗白的電影」，更有人酸王陽明「不像演的」。

對此，蔡詩芸強調，「演戲是說故事，不是宣揚立場，娛樂不等於現實。這是一份工作，這也是為什麼它叫『娛樂』，或許該先了解一下，對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題」。

蔡詩芸回應網友質疑。（翻攝自蔡詩芸Threads）

蔡詩芸回應網友質疑。（翻攝自蔡詩芸Instagram）

