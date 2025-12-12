嘆反年改三讀「全民付極其沉痛代價」賴清德：研議一切可能作為

立院今（12）日下午在藍白人數優勢下三讀反年改修法，而總統賴清德發文表示，這將使全民「付出極其沉痛的代價」，年改絕對不能、也不該走回頭路，政府會研議一切可能作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度努力。

賴清德表示，2013年前總統馬英九曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車，他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統；2016年前總統蔡英文上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

總統指出，2020年中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。

賴總統說，但是立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔，最終也是要全民買單。而且未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

賴清德提到中午與同黨51位立委舉辦便當會，他強調，「政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。」

他說，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝他們的體諒，但是財務永續是對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

總統最後表示，他相信全體國人都深切期待在野黨團能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。他也再次強調，為了下一代台灣一定要團結，政府也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

責任編輯／洪季謙

