嘆台灣人搭車1禮儀不見了！妹子曝「大部分是歐巴桑」 一票人認同

捷運、台鐵、高鐵是許多人都會搭乘的大眾運輸工具。一位女子近日搭乘台鐵時排在第一位，沒想到列車抵達後，一群人蜂擁而上擋住出口，直到她提醒「先讓裡面的人下車吧」才有人讓出空位，沒想到後方卻有一位媽媽狂擠想上車，上車後還不斷大喊被擋路、妨害自由要報警，讓女子忍不住感嘆，先下後上明明是基本禮儀，卻有很多人不守規矩，且大部分都是歐巴桑，貼文曝光後引發熱議，不少人認同先下後上才是標準動作。

原PO在Dcard發文表示，當天台鐵大誤點，她在桃園站月台排在第一位，等到列車抵達準備上車時，周圍人群一擁而上擋住出口，她只好說「先讓裡面的人下車吧」，不過人潮只下到一半就開始有人擠上車，此時位於她後方的一位媽媽也開始試著擠上車，讓原PO忍不住直言，「都還沒下完妳到底在擠什麼？」，媽媽則是開始碎碎念，讓她相當傻眼。

沒想到兩人順利搭上列車後，媽媽還是不斷跳針說遇到怪人，被擋路、妨害自由要報警，讓原PO受不了反駁，「剛剛就是人還沒下完你就要硬擠上車，所以我到底哪裡擋妳了？」，兩人就這樣吵到說要去警局提告，期間有位路人則為她抱不平，「啊人就還沒下完妳就要擠」，最後媽媽帶著小孩在楊梅站下車，原PO則搭到鶯歌站下車，並在回家路上到派出所想備案，不過警方說明她沒做錯、列車衝突屬鐵路警察工作範圍，因此最後並未報案，但也讓原PO感嘆，現在很多人搭車不會先下後上，「而且大部分都是有點年紀的女人…」。

對此，許多網友紛紛回應，「妳是對的，本來就應該讓人先下車，才能上車。這些人大概在趕投胎，才會這麼急」、「桃園一堆不先下後上、沒水準的人，唉，所以我都理直氣壯直接下車」、「通車十幾年的經驗告訴你，幹得好，這種人就是要兇」。

