嘆台灣健保快被玩壞！Cheap揭轉診親身經歷：很人性也很失控
近年來醫院人力流失嚴重，許多科別不但住院醫師招不滿，不少醫師完訓後也選擇到基層診所開業。為減輕大醫院醫療量能負擔，衛福部最快明年下半年實施新制，民眾未經轉診，未來可能得多負擔1200元。對此，百萬網紅Cheap分享自己大醫院轉診經驗，直言很人性，也很失控，健保快被玩壞了
Cheap在臉書粉專發文指出，過去大醫院收費便宜，大家看病像逛街，健保快破產，醫院快炸裂、醫護快累死，所以現在收費高一點，讓人三思而後掛。他接著指出，台灣制度上有醫療分級，自己還真的被轉診過，很像掛號便宜20元，但實際上的玩法是「誰先掛號誰贏」。
他舉例，「感冒想去台大？可以；你牙痛跑去榮總？可以；昨晚落枕決定掛長庚骨科？還是可以。很人性，也很失控，健保照單全收」。
Cheap分享英美兩國的醫療制度，英國每個人註冊一位家庭醫師（GP，General Practitioner），小病只能找GP，要去大醫院的話，得先經由GP轉診，不然別想進，看病基本不用錢，但要一直等，一周、兩周、有時候兩個月，但有錢人不受此制度約束。
至於美國的醫療制度，他表示非常簡單粗暴，有保險的人看家庭醫師，轉診、乖乖排流程；沒保險的話，想去哪就去哪，但看到帳單會想移民，看病跟台灣一樣自由，大醫院處理大病，但也會處理輕症，不過急診看個感冒就足以破產。
Cheap最後直言，大醫院加收1200元，對比台灣醫療品質也不貴，只是台灣民眾太習慣健保，一聽到要1200元，就開始尖叫，「這是剝削！」但在美國，也是1200元，但變成美金，英國免費但你會等到忘記你哪裡痛，大醫院的成本本來就高，人卻被小病塞滿，當然新制一定有些問題，如有些小診所真的雷，但整體來說是德政，要不然現在醫院擠得要命。
為減輕大醫院醫療量能負擔，衛福部最快明年下半年實施新制，若民眾未經轉診直接到醫學中心就醫，需加收5成部分負擔。健保署今（28）日說明，將先觀察6個月大醫院門診減量情形，如仍未達標，將啟動增加部分負擔。以目前醫學中心門診輕症每人每次平均2400元計算，未來民眾可能得多負擔1200元。
