嘆台灣夜市沒落中！他曝店家消失3大原因 名人加持也難擋

台灣夜市深受國外觀光客喜愛，吃喝玩樂一次滿足。但近日有網友表示，台灣的夜市逐漸沒落，就算名人加持也難挽頹勢，並點出3大原因，包括觀光客消費力下滑、租金食材成本上漲、缺工等。文章曝光引起許多人回文討論，直言價格跟衛生是最大問題。

原PO在PTT發文表示，自己近日看媒體報導，提到台灣的夜市正在消失當中，即使有黃仁勳等名人加持，夜市也逐漸沒落，連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半，消失的原因包括「觀光客消費力下滑，租金食材成本也連年上漲，還有堪稱國安問題的缺工問題，種種難題都讓店家苦撐，這個台灣特色的夜市文化，隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中」。

對此，有網友認為價格對夜市衝擊最大，「夜市的價格都已經很不夜市了」、「比吃到飽還貴了，誰要逛」、「夜市現在比餐廳還貴」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了」、「臭豆腐蚵仔煎一份70到破百，連蛋煎都要6、70元」、「很多年沒有逛夜市了，以前夜市是平價好吃，現在夜市隨便買兩樣東西都比吃餐廳貴了」。

也有人認為衛生、食安是夜市難以避免的問題，「衛生問題，又髒又亂」、「冷氣、衛生，夜市怎麼洗餐具餐盤？」、「台灣對小吃的衛生條件要求真的很低」。

不過也有部分民眾持不同意見，「小夜市還活得好好，當地人逛的那種」、「明明就夜市集中化」、「夜市反映的是人情味，問題是現代是集體式孤獨，夜市的意義已經式微了」。

