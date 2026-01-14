嘆台灣民主「還停在動物時代」 張景森點朝野僵局解方：民進黨一定要做這件事

立法院數度封殺國防特別條例與中央總預算，朝野持續陷入僵局。對此，前行政院政務委員張景森在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣政黨間妥協與合作的文化尚未形成，只有鬥爭沒有合作，但台灣有強大的外在壓力，若政黨逐漸走向衝突撕裂，一旦內部產生裂隙，外力只要稍微加壓，台灣就可能崩潰。

張景森指出，台灣民主政治發展的歷史不太健全，真正的民主文化尚未形成， 沒有妥協和共同負責的文化。在野黨為國家機器的一部分，同樣負擔國家治理，負責監督；執政與監督都是國家政黨運作的必需，但台灣民主政治尚停留在「動物時代」，只有人類才有文明與合作。​

張景森說明，台灣憲政設計較傾向法國的半總統制，勢必會遇到類似法國的總統執政黨，在國會無法成為多數黨的問題，想解決朝野衝突，便要釐清權力分界。若從內閣制的想法思考，認為在野陣營因是國會多數就擁有組閣權，讓一個民選出來的總統變虛位元首，這並不符合台灣政治文化和選民期待​。

​張景森強調，因此不能從內閣制來認為，若藍白談好要組閣，總統就應該任命多數黨，但總統也應與在野黨談合作，組成在國會過多數的執政聯盟，只要執政黨和在野黨分享權力，就不會產生對立分裂的觀念，「無論如何，執政黨一定要先尋求和在野黨的合作，組成多數民主政治才能穩定。」

張景森表示，民進黨雖可選擇採堅壁清野策略，但在民主政治國家中，第一選擇不是輾壓，而是尋求妥協，執政黨擁有很大的權力，因此與其他政黨共享權力、共同分攤責任，才能對執政有助益。人民看的是總統的政績，而非是否鬥贏其他政黨，為了順利推動政策，執政黨在國會中可以和任何人合作，包括國民黨，國民黨也應改變「咬到底」的觀念。

張景森認為，長期的政黨鬥爭使得政治人物、人民疲倦，民進黨應選擇走向民主成熟的道路，尋求在野黨合作組成執政聯盟。他不認為執政黨現在是嘗試過各種可能後，才被迫與在野黨鬥爭，至少要擺出姿態和誠意，若之後仍是談不成，那就是在野黨的政治責任。

